МНЕНИЕ | Владислав Райдос: Владимир Свет должен возглавить список „самых негативно влияющих“ в 2023 году

По определению, влиятельный человек – это тот, кто может оказывать прямое влияние на других. Самым простым примером является воздействие на человека его родителей. Их авторитет естественным образом вытекает из того, что они нас родили, а способ воспитания порой определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Естественно в таком контексте релевантность данного термина не уместна. Никто из данного списка “самых влиятельных“ не может прямо повлиять на ход какого-либо нашего жизненного решения.