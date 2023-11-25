МНЕНИЕ | Владислав Райдос: Владимир Свет должен возглавить список „самых негативно влияющих“ в 2023 году(1)
Вчера Delfi опубликовал список самых влиятельных людей нашей страны, и никого не удивил тот факт, что в данный список вошли преимущественно политические деятели. Справедливый ли это состав? Достоин ли каждый из них быть в данном списке? А самое главное, что бы не вводить читателя в заблуждение, давайте разберём, что этот список вообще значит и какую роль играет эпитет „влиятельный“ в данном контексте, пишет публицист Владислав Райдос.
По определению, влиятельный человек – это тот, кто может оказывать прямое влияние на других. Самым простым примером является воздействие на человека его родителей. Их авторитет естественным образом вытекает из того, что они нас родили, а способ воспитания порой определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Естественно в таком контексте релевантность данного термина не уместна. Никто из данного списка “самых влиятельных“ не может прямо повлиять на ход какого-либо нашего жизненного решения.