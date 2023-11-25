Мнение
25.11.2023, 19:00

МНЕНИЕ | Владислав Райдос: Владимир Свет должен возглавить список „самых негативно влияющих“ в 2023 году

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Свет перерыл центр города и не думал о пешеходах и автомобилистах
Владислав Райдос
поэт, публицист
Дорожный ремонт в Таллинне
Дорожный ремонт в Таллинне
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера Delfi опубликовал список самых влиятельных людей нашей страны, и никого не удивил тот факт, что в данный список вошли преимущественно политические деятели. Справедливый ли это состав? Достоин ли каждый из них быть в данном списке? А самое главное, что бы не вводить читателя в заблуждение, давайте разберём, что этот список вообще значит и какую роль играет эпитет „влиятельный“ в данном контексте, пишет публицист Владислав Райдос.

По определению, влиятельный человек – это тот, кто может оказывать прямое влияние на других. Самым простым примером является воздействие на человека его родителей. Их авторитет естественным образом вытекает из того, что они нас родили, а способ воспитания порой определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Естественно в таком контексте релевантность данного термина не уместна. Никто из данного списка “самых влиятельных“ не может прямо повлиять на ход какого-либо нашего жизненного решения.

А вот что касается косвенного влияния, то, безусловно, политики влияют на нашу жизнь. Принимаемые законы и политические решения определяют рамки нашей повседневной жизни, включая права и обязанности граждан. Но это лишь до тех пор, пока потенциальный избиратель согласен с работой политика. В противном случае, избиратель просто меняет политическую фигуру. Таким образом, любое политическое влияние очень эфемерно и носит исключительно временный характер.

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