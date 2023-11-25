Арахамия: Россия на переговорах в 2022 году предлагала закончить войну, если Украина станет нейтральной и откажется от вступления в НАТО
Лидер фракции „Слуга народа“ в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией, рассказал, что весной 2022 года российская делегация предлагала закончить войну, если Украина откажется вступать в НАТО, пишет Meduza.
„Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем — как Финляндия когда-то — нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот“, — заявил Арахамия в интервью журналистке телеканала „1+1“ Наталье Мосейчук (цитата по „Украинской правде“).
Отвечая на вопрос, почему представители Украины не приняли это предложение, Арахамия сказал, что для этого пришлось бы менять Конституцию, где прописано, что Украина собирается стать членом НАТО. Кроме того, заявил политик, украинские власти не доверяли россиянам.
„Нет и не было доверия к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные — потому что они зашли, на самом деле, неподготовленные к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать“, — объяснил он.
Россия и Украина вели мирные переговоры в начале полномасштабной войны. Несколько раундов переговоров прошло в Беларуси и Турции. После того как российские войска отступили от Киева, переговоры были заморожены.