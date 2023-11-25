Что известно о палестинских заключенных, освобожденных в обмен на израильских заложников

Соглашение об обмене израильских заложников на палестинских заключенных было достигнуто при посредничестве Катара и предполагает четырехдневную паузу в боевых действиях.

В первый день перемирия 13 израильских заложников были освобождены ХАМАС и вернулись в Израиль. Власти Таиланда подтвердили, что еще была освобождена группа граждан их страны, также находившихся в заложниках в Газе.

В рамках обмена группу палестинских заключенных, состоявшую из 24 женщин и 15 мальчиков-подростков, освободили через контрольно-пропускной пункт Бейтуния на оккупированном Западном берегу.

Они находились в израильских тюрьмах по обвинению в самых разных преступлениях: от бросания камней до покушения на убийство.

Выпущенные палестинские заключенные были выбраны из списка из 300 женщин и несовершеннолетних, составленного Израилем. Около четверти фигурантов этого списка были осуждены, остальные находятся в заключении в ожидании суда. Большинство из них — мальчики-подростки, 40% из которых моложе 18 лет. В списке также находились одна девочка-подросток и 32 женщины.

Автобусы с освобожденными заключенными были доставлены к контрольно-пропускному пункту Бейтуния недалеко от палестинского города Рамалла на Западном Берегу.

Там собрались множество родственников и сочувствующих, эмоционально встретившие автобусы с выпущенными заключенными песнями и палестинскими флагами, в числе которых были и несколько флагов боевого крыла ХАМАС.

Ранее вдоль дороги у КПП чувствовался резкий запах слезоточивого газа, сообщили находившиеся там корреспонденты Би-би-си Люси Уильямсон и Джордж Райт. Армия применила резиновые пули и слезоточивый газ против группы мальчиков и мужчин, некоторые из которых бросали камни и баллончики со слезоточивым газом в сторону военных.

По словам корреспондентов Би-би-си, хотя некоторые в толпе размахивали флагами ХАМАС, большинство других людей говорили о палестинском единстве и моменте затишья в разгар изнурительной войны.