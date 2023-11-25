Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе

По его словам, Финляндия также не намерена способствовать переговорам, пишет Yle.

– Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия вторглась в Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий, – говорит Орпо.

Согласно Орпо, ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Украине.

В 2016 году аналогичная ситуация на восточной границе была разрешена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Орпо, занимавший в то время пост министра внутренних дел, также дважды посещал Москву для обсуждения этого вопроса.