За рубежом
25.11.2023, 12:07

Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе

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ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Руководство Финляндии не намерено вести переговоры с руководством России по ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat.

По его словам, Финляндия также не намерена способствовать переговорам, пишет Yle.

– Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия вторглась в Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий, – говорит Орпо.

Согласно Орпо, ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Украине.

В 2016 году аналогичная ситуация на восточной границе была разрешена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Орпо, занимавший в то время пост министра внутренних дел, также дважды посещал Москву для обсуждения этого вопроса.

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