25.11.2023, 12:07
Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе(6)
ФОТО: | Õhtuleht
Руководство Финляндии не намерено вести переговоры с руководством России по ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat.
– Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия вторглась в Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий, – говорит Орпо.
Согласно Орпо, ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Украине.
В 2016 году аналогичная ситуация на восточной границе была разрешена путем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Орпо, занимавший в то время пост министра внутренних дел, также дважды посещал Москву для обсуждения этого вопроса.