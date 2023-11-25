За рубежом
25.11.2023, 10:50

Bild: США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры с РФ

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ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией, поставляя оружие только для удержания фронта, пишет Bild со ссылкой на единственный источник.

Как сообщает военный обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на информацию BILD из правительственных кругов ФРГ, нынешняя цель западных союзников Украины — поставить её в „стратегически выгодную переговорную позицию“. С этой позиции страна должна вести переговоры с путинским режимом о своём „суверенитете и территориальной целостности“.“Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос“, — сообщили BILD в правительственных кругах.

При этом, как пишет Рёпке, политические лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия в Украину, решили действовать другим методом. Как пишет эксперт, Германия и Соединенные Штаты планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но в неспособна отбить оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы“, — сказал BILD один из инсайдеров в правительстве Германии.

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