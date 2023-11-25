Bild: США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры с РФ

Как сообщает военный обозреватель Юлиан Рёпке со ссылкой на информацию BILD из правительственных кругов ФРГ, нынешняя цель западных союзников Украины — поставить её в „стратегически выгодную переговорную позицию“. С этой позиции страна должна вести переговоры с путинским режимом о своём „суверенитете и территориальной целостности“.“Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос“, — сообщили BILD в правительственных кругах.

При этом, как пишет Рёпке, политические лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Вместо этого обе страны, как крупнейшие поставщики оружия в Украину, решили действовать другим методом. Как пишет эксперт, Германия и Соединенные Штаты планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удерживать нынешний фронт, но в неспособна отбить оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы“, — сказал BILD один из инсайдеров в правительстве Германии.