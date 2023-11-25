Первые освобожденные боевиками ХАМАС заложники — кто они?

13 заложников — женщины и дети — были отпущены домой в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Кроме того, 10 граждан Таиланда и один филиппинец освобождены вне рамок этой сделки.

Всего по условиям временного перемирия 50 израильских заложников должны быть освобождены во время четырехдневной паузы в боевых действиях, которая началась утром в пятницу.

ХАМАС заявляет, что в соответствии с соглашением 150 палестинских женщин и подростков будут освобождены из израильских тюрем, а в сектор Газа будут допущены сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

Похищенные из Нир-Оза

78-летняя Маргалит Мозес была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз, который находится рядом с границей сектора Газа.

До плена она смогла победить рак. Ее семья говорит, что у нее есть и другие проблемы со здоровьем, которые требуют почти постоянной медицинской помощи.

72-летняя Адина Моше также была похищена из кибуца Нир-Оз.

По данным группы, выступавшей от имени многих заложников и их семей, ее муж Саид Моше был убит в результате нападения.

Семья опознала ее на видео, в котором она была между двумя боевиками ХАМАС.

44-летняя Даниэль Алони и ее шестилетняя дочь Эмилия были похищены из Нир-Оза вместе с 34-летней сестрой Алони, мужем сестры и их трехлетними дочерьми-близнецами. У сестры они были в гостях.

Как пишут израильские СМИ, Алони была на видео с Еленой Труфановой и Римон Киршт, на котором женщины просили израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать все для их освобождения.

34-летняя Дорон Кац-Ашер и две ее дочери — четырех летняя Раз и двухлетняя Авив — также были взяты в плен, когда находились у родственников недалеко от границы с сектором Газа.

После похищения ее муж Йони Ашер увидел на видео, как его жену Дорон и дочерей Раз и Авив вместе с другими пленными отправили в кузов автомобиля. Позже он отследил местоположение мобильного телефона жены — он оказался в секторе Газа.