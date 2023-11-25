Киев подвергся массированной атаке дронов

Воздушные силы ВСУ в ночь на субботу сообщают об атаках российских беспилотников, которые были зафиксированы в разных регионах страны.

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже пятый час. ПВО продолжает сбивать дроны, тем временем к столице подлетают новые группы ударных беспилотников, следует из сообщений в украинских СМИ.

В результате массированной атаки дронов-камикадзе на Киев и работы средств ПВО по воздушным целям произошло возгорание на территории детского сада, следует из сообщений мэра Виталия Кличко и главы городской военной администрации Сергея Попко.

„В результате сбивания вражеских беспилотников и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада“, — написал Попко в телеграм-канале.

В следующем посте он добавил, что обломками беспилотников „в отдельных домах“ в Соломенском районе Киева „зафиксировано повреждение окон в квартирах“.

„В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин“, — написал Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

В Голосеевском районе Киева обломки беспилотника упали на четырехэтажный жилой дом, информация о характере возможных разрушений и пострадавших уточняется, сообщили мэр Виталий Кличко и городская военная администрация.

Работа ПВО продолжается, предупредил Попко, призвав киевлян оставаться в укрытиях либо держаться подальше от окон.

Кроме того, по данным Кличко, в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок, у которого была острая реакция на стресс.