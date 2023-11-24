Нам доверяют! В Таллиннский зоопарк переехала пара животных исчезающего вида

Животные родились в Дечине этим летом, и это стало большим событием, потому что Дечин, имеющий в своей коллекции одну пару норок, является единственным постоянным зоопарком, участвующим в Европейской программе по исчезающим видам, которому удается добиться потомства от норок в течение долгого времени.

Помимо центра охраны видов Таллиннского зоопарка, где норки сохраняются, размножаются и возвращаются в дикую природу уже более 30 лет, разведение этих мелких хищников было успешным только в Европейском центре охраны норки EuroNerz в Оснабрюке, Германия, и в питомнике зоопарка Zoodysee во Франции.

Поскольку у прибывших в Таллинн молодых норок еще не было имен, сотрудники зоопарка решили назвать самца Менделем в честь известного чешского генетика, а самку - Эльбой, в честь реки Эльбы, берущей начало в Чехии. Две норки из одного помета также были отправлены в зоопарк Zoodyssee во Франции.

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