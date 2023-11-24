Правда ли, что в Мелитополе такими плакатами агитируют за русификацию фамилий?

Аналогично, „Проверено“ не нашло никаких свидетельств целенаправленной русификации украинских фамилий на оккупированных Россией территориях — даже в виде неофициальной агитации. Это касается и подконтрольной РФ части Запорожской области, где с июня 2022 года гражданам выдают российские паспорта. Именно в этом регионе находится Мелитополь , упомянутый на вирусном плакате.

В новейшее время в Украине не проводилось никакой целенаправленной политики по возвращению таким фамилия м первоначального вида. Можно выделить лишь принятую в 2019 году новую редакцию „ Украинского правописания “, которая устанавливала новое написание окончаний русских фамилий на –ый, -ая, -ой: например, Бєлий, Остро́вська и Соловйов-Сіди́й. Однако это касалось лишь орфографии на украинском языке, фамилии принципиально не менялись.

Русификация украинских фамилий на востоке нынешней территории Украины, а также в приграничных областях РФ началась ещё во времена Российской империи и продолжалась в первые годы советской власти. Причина в каждом отдельном случае была своя — осознанная политика властей, низкий профессионализм работников паспортных столов, религиозных учреждений, военкоматов и репрессивно-карательных органов, а также ситуации , когда сами люди изменяли свои украинские фамилии под влиянием социально-политических, правовых и культурных факторов. Например, многие Вовкогоны стали Волкогоновыми, а Зубы — Зубовыми.

Как сообщили украинские СМИ, на оккупированных Россией территориях на юго-востоке страны местное население столкнулось с призывом русифицировать свои фамилии. Так, в Мелитополе прохожие сфотографировали плакат с текстом „Галушко → Глушкова. Меняешь паспорт? Поменяй и фамилию! Очистимся от навязанного украинского нацизма!“. Далее на плакате идут контактные данные юридической фирмы, помогающей всё это оформить.Пользователи узнали в женщине, изображённой на плакате, известную украинскую певицу гуцульского происхождения Fiïnka. Последняя с иронией восприняла новость, заявив : „Я же в одном из интервью сказала, что я националистка. А тем калицунам все равно, что нацистка, что националистка“.Новость сообщили такие издания, как УНИАН , NV , Dailystars.net , „ Новини.Live “, а также Telegram-канал „ Соловьиный помёт “ (166 000 просмотров на момент написания этого разбора).

Рассмотрим этот снимок подробнее.

Для иллюстрации, действительно, использована фотография известной украинской певицы Fiïnka (псевдоним Ирины Выхованец). Выбор человека с характерной украинской, а не русской внешностью в контексте темы плаката выглядит странно. Тем более, в 2022 году певица исполнила песню „Бий москаля“ и могла быть знакома многим прохожим в этом качестве.

Глушкова — вовсе не русифицированный вариант Галушко. Фамилия Галушко (Галушка) происходит, по разным версиям, то ли от названия кулинарного изделия, то ли от корня со значением „чёрный“ (как и слово „галка“). Русская фамилия Глушков этимологически связана со словами „глушь“ и „глухота“.

По всему интернету распространяется только один снимок мелитопольского плаката, с конкретного ракурса и без опознавательных знаков на фоне. Если это объявление висело бы в открытом месте, то логично было бы ожидать и других кадров с ним.

В ряде публикаций точный адрес и телефонный номер юридической конторы на плакате не затёрты: г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, д. 77/4, офис 5, +79902168498. Название улицы написано с ошибкой: „Интеркултурная“. Другое объявление от конторы с тем же адресом и номером и с такой же ошибкой можно встретить на доске объявлений в соцсети „ВКонтакте“. Однако указанный в нём сайт конторы, несмотря на относительно свежую дату объявления, сегодня не функционирует. В списке услуг юристов смена фамилии не упоминается. В объявлении отсутствует антиукраинская риторика. Нет ничего подобного и в других публикациях от того же аккаунта. На каких-либо других ресурсах юридические конторы по указанному адресу не значатся.

В углу плаката размещён государственный герб РФ. Согласно ч. 6 ст. 5 федерального закона „О рекламе“, в российской рекламе не допускается использование официальных государственных символов, в том числе и герба. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод: с высокой вероятностью объявление не настоящее. Согласно данным сервиса TGStat, распространяться фотография начала утром 15 мая на украиноязычных Telegram-каналах. Не исключено, что перед нами один из примеров контрпропаганды и дезинформации противника с украинской стороны.

Итог: Скорее всего, неправда