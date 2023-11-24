Людоеды возвращаются с войны. Путин помиловал второго за три дня каннибала и ещё не менее 17 убийц

Освобождение заключённых для отбытия на войну осуществляется через их помилование Владимиром Путиным, пишет Спектр.

Горин был судим трижды: первый раз — в 2003 году, за убийство и глумление над телом. Однако в 2010 году был условно-досрочно освобождён.

Сразу же после этого он совершил второе убийство — именно тогда срезал мясо с рук и ног жертвы, промыл его и положил в холодильник, а позже съел.

В 2011 году Горин с братом избили человека до бессознательного состояния, после чего добили ножом и захоронили на берегу реки. В 2012 году зарезали ещё одну жертву.

Факт освобождения Горина подтвердил изданию „Сибирь. Реалии“ его сосед Дмитрий.

„Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале: средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв всё помнят“, — сказал Дмитрий.

Это не первый подобный случай. Буквально двумя днями ранее был помилован ещё один людоед, убивший четырёх человек и приговорённый за это к 20 годам заключения, — Николай Оголобяк из Ярославля.

Ритуальные убийства четырёх подростков он совершил в 2008 году вместе с соратниками по секте, исповедовавшими сатанизм, — это были Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалёва, Александр Воронов, Алексей Соловьёв, Сергей Карпенко и Антон Маковкин.

Члены группы собрались на квартире Николая Оголобяка в поселке Текстилей. После распития алкоголя они решили посвятить Ксению Ковалёву в сатанисты. Для этого требовалось жертвоприношение животного, но Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Обе девушки учились на страховых агентов в ярославском профессиональном училище № 31, были знакомы с хозяином квартиры и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. По предложению Константина Баранова их и решили принести в жертву вместо животного.