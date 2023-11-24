Людоеды возвращаются с войны. Путин помиловал второго за три дня каннибала и ещё не менее 17 убийц(2)
Житель сахалинского города Анива 44-летний Денис Горин был осуждён в 2018 году на 22 года за то, что совершил четыре убийства, причём плоть одной из жертв съел. Тем не менее 24 октября в „Одноклассниках“ появилась его фотография в камуфляже и с Z-символикой — на это обратил внимание телеграм-канал „Сахалин против войны“.
Освобождение заключённых для отбытия на войну осуществляется через их помилование Владимиром Путиным, пишет Спектр.
Горин был судим трижды: первый раз — в 2003 году, за убийство и глумление над телом. Однако в 2010 году был условно-досрочно освобождён.
Сразу же после этого он совершил второе убийство — именно тогда срезал мясо с рук и ног жертвы, промыл его и положил в холодильник, а позже съел.
В 2011 году Горин с братом избили человека до бессознательного состояния, после чего добили ножом и захоронили на берегу реки. В 2012 году зарезали ещё одну жертву.
Факт освобождения Горина подтвердил изданию „Сибирь. Реалии“ его сосед Дмитрий.
„Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале: средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв всё помнят“, — сказал Дмитрий.
Это не первый подобный случай. Буквально двумя днями ранее был помилован ещё один людоед, убивший четырёх человек и приговорённый за это к 20 годам заключения, — Николай Оголобяк из Ярославля.
Ритуальные убийства четырёх подростков он совершил в 2008 году вместе с соратниками по секте, исповедовавшими сатанизм, — это были Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалёва, Александр Воронов, Алексей Соловьёв, Сергей Карпенко и Антон Маковкин.
Члены группы собрались на квартире Николая Оголобяка в поселке Текстилей. После распития алкоголя они решили посвятить Ксению Ковалёву в сатанисты. Для этого требовалось жертвоприношение животного, но Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Обе девушки учились на страховых агентов в ярославском профессиональном училище № 31, были знакомы с хозяином квартиры и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. По предложению Константина Баранова их и решили принести в жертву вместо животного.
Девушек напоили, около полуночи отвели в подлесок, там собравшиеся разожгли костёр, выпили ещё вина, а затем сатанисты по общему согласию набросились на девушек, заколов их двумя кинжалами. Затем собравшиеся прочитали молитву Сатане и расчленили девушек. С убитых сняли скальп, у одной вырезали сердце, другой отсекли левую грудь. Эти части тела сатанисты зажарили на костре и съели.
На следующий день к Оголобяку пришла ещё одна пара — шестнадцатилетние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Их тоже убили.
Участник „банды сатанистов“ Николай Оголобяк должен был выйти на свободу не ранее 2028 года в возрасте 39 лет. Однако он полгода провёл на войне в Украине, получил ранение, инвалидность, а затем его помиловал Путин. 2 ноября Оголобяк вернулся домой из госпиталя.
Уже вернулся домой и кемеровчанин Владислав Канюс, убивший свою девушку Веру Пехтелеву и осуждённый за это в 2021 году на 17 лет.
В ночь на 14 января 2020 года Вера Пехтелева пришла в квартиру к Канюсу, с которым рассталась два месяца назад, чтобы забрать свои вещи. В три часа ночи соседи услышали из квартиры крики. Соседи звонили в полицию не менее семи раз — им отвечали, что наряд отправлен, но за более чем три часа так никто и не приехал. Соседи взломали дверь и обнаружили в квартире Канюса убитую девушку. Позже на суде Канюс утверждал, что девушка его провоцировала.
В конце июня родственники Веры Пехтелевой заметили, что Канюс, ранее осуждённый на 17 лет, постит в соцсетях фотографии, на которых снят в камуфляже с оружием в руках. А четыре месяца спустя после помилования он публиковал фотографии уже не с войны, а с… домашней вечеринки с шашлыками.
Помилован оказался и осуждённый за убийство Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов, также участвовавший в войне с Украиной.
„По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключённого, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаёмный военный, заключив контракт с Минобороны“, — сказал его адвокат Алексей Михальчик.
По его словам, Хаджикурбанов сразу получил „командную должность“, поскольку в 1990-х годах служил в спецназе.
По подсчетам „Агентства“, на начало ноября Путин помиловал минимум 17 человек, ранее совершивших громкие, жестокие убийства, отправившихся в Украину, но на данный момент благополучно вернувшихся оттуда. Некоторые из них уже совершили новые преступления.
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