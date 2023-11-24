Пропасть между Тувой и Москвой: что известно о потерях разных российских регионов в Украине

Для сравнения — замыкают этот список Санкт-Петербург (2,5) и Москва (1). То есть для уроженцев этих городов вероятность погибнуть на войне в десятки раз меньше, чем для жителей ряда регионов Сибири и Дальнего востока.

С учетом этих данных первые пять строчек заняли Тыва (48,6 смертей), Бурятия (36,7) , Ненецкий автономный округ (30), республика Алтай (26,5) и Забайкальский край (26,2).

Би-би-си пересчитала число подтвержденных погибших военных на каждые 10 тыс. мужского населения в регионах возрастом от 16 лет до 61 года.

Социолог, изучавший собранные нами данные, также отметил несколько тенденций в изменении национального и социального состава погибших по сравнению с летом прошлого года — то есть до начала мобилизации и массовой отправки на фронт заключенных из российских тюрем.

По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Но если пересчитать данные с учетом плотности мужского населения в каждом регионе, то список получится другим.

Российские военные, погибшие в войне России с Украиной. По состоянию на 24 ноября максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Краснодарского края — 1413

Реальное число потерь определенно выше, поскольку мы опираемся только на открытые данные: сообщения СМИ, посты в соцсетях и данные с кладбищ.

Всего к концу ноября Русской службе Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 37 686 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.

Годом ранее схожая ситуация произошла там же — в Туве — в один день прошли похороны убитого на фронте Владимира Шабалина и его мамы Зинаиды Александровны. Она скончалась сразу после получения „похоронки“.

Женщина умерла через четыре дня после похорон 28-летнего сына, погибшего в Украине.

„Сердце Алимы Болат-ооловны не выдержало, не смогло смириться со смертью единственного сына“, — написали в группе „Мемориал воинам Республики Тыва“.

В целом их доля среди погибших примерно равна доле русских в мужском населении России. Провести более детальное разделение здесь сложно, так как на основе информации об имени и фамилии затруднительно разделить русских, украинцев и белорусов: у многих украинцев фамилии русского происхождения, а у русских — украинского.

Первое — большинство военнослужащих, погибших в Украине, — это славяне и, в первую очередь, русские.

Тем не менее, социологу удалось выявить несколько тенденций.

Он использовал имя и фамилию как маркер этнической принадлежности погибших. У этого алгоритма есть ряд ограничений. Он не работает для некоторых этнических групп с русифицированными именами (таких как, например, чуваши или коми). Кроме того, этническая идентичность не сводится к имени, поэтому алгоритм можно использовать только для приблизительных оценок.

Но в прошлом октябре и в апреле этого года социолог Бессуднов проводил анализ этнической принадлежности погибших на войне россиян на основе разработанного им метода.

Например, в Бурятии среди молодых мужчин около 60% этнически русских, в Тыве доля русских - около 10%, а в Чечне и Ингушетии - меньше 1%.

Расчет доли погибших по регионам не позволяет сравнивать смертность по этническим группам. В собранных нами данных нет указаний на этническую принадлежность погибших, а доля титульных этнических групп различается по национальным республикам.

„Но нефтяная отрасль ничего не приносит коренному населению. Наоборот, она уничтожает экологию и то, чем они живут, — оленеводческие и рыболовецкие хозяйства. Соответственно, находясь в плачевном экономическом положении, люди вынуждены идти в армию“, — отметила в интервью изданию „Люди Байкала“ бурятская активистка, сотрудник Научно-вычислительного центра Университета Нотр-Дам (США) Мария Вьюшкова.

Но в то же время большое число потерь в пересчете на численность населения понес Ненецкий автономный округ, в котором также развита нефтедобывающая промышленность.

Например, Татарстан , имеющий развитую нефтяную промышленность, показывает гораздо более низкое число потерь на душу населения, чем экономически менее развитые Бурятия, Тыва, Алтай и Северная Осетия .

При этом по мере продолжения войны доля славянских имён среди погибших растет. Весной 2022 года она составляла 75 %, а через год - уже 85 %. Исследователи связывают это с мобилизацией и набором на фронт заключенных.

Второй важный вывод — две группы с самым высоким относительным риском быть убитыми на войне — это буряты и тувинцы.

Их доля среди погибших примерно в четыре раза превышает их долю в общей численности населения России, отмечает Бессуднов. При этом процент бурятов и представителей этносов Северного Кавказа среди всех погибших военных постепенно снижается.

Для Северного Кавказа этот процесс особенно показателен — Бессуднов отмечает снижение в этой категории с 11% до 2%.

Насколько известно, жители Бурятии, Дагестана и Чечни часто отправлялись служить контрактниками в российскую армию до начала вторжения. Подразделения, которые они обычно выбирали для службы, понесли тяжелые потери на ранних этапах войны.

„Основная часть контрактников в российской армии — это люди с периферии, это не юг, не Северный Кавказ, а именно вся периферия - средние и малые города, поселки и деревни“, — поясняла ранее Би-би-си специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор Наталья Зубаревич.

Данные показывают, что этническое неравенство в смертности внутри национальных республик заметно ниже, чем в целом по России.

Например, в целом по России риск смерти в Украине для бурятов превышает риск смерти для русских примерно в четыре раза (400%). Но в самой Бурятии риск для бурятов превышает риск для русских всего на 5%.

В Туве риск для тувинцев превышает риск для русских на 4%. А в Татарстане, например, обладатели русских имен и фамилий гибнут на войне на 27% чаще, чем обладатели татарских (но тут важно учитывать, что в республике высок процент смешанных браков, поэтому к этим данным нужно относиться с осторожностью).