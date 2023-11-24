За рубежом
24.11.2023, 10:00

Крым был массово атакован беспилотниками

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ФОТО: MAXIM SHIPENKOV | Scanpix

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 ноября аннексированный Крым подвергся массовой атаке беспилотников. По данным ведомства, российские ПВО уничтожили 16 БПЛА — 13 над Крымским полуостровом и еще три — над территорией Волгоградской области.

О пострадавших и повреждениях не сообщается, пишет Спектр.

Накануне ВСУ атаковали село Козинка в Белгородской области. В результате один человек получил ранение. 21 ноября под удар попали Курская и Брянская области. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений.

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