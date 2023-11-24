Крым был массово атакован беспилотниками

О пострадавших и повреждениях не сообщается, пишет Спектр.

Накануне ВСУ атаковали село Козинка в Белгородской области. В результате один человек получил ранение. 21 ноября под удар попали Курская и Брянская области. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений.

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