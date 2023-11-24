ВИДЕО | В Дублине прошли беспорядки после нападения на детей

В нескольких районах Дублина вечером в четверг, 23 ноября, начались массовые беспорядки. По данным полиции, за ними стоят правые экстремисты, сообщает DW.com.

Как сообщает британское агентство Sky News, число участников беспорядков, обернувшихся столкновениями демонстрантов с полицией, насчитывает несколько сот человек. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и фаеры, подожгли несколько автобусов и полицейский автомобиль. В социальных сетях распространяется видео, на котором виден подвергшийся нападению магазин.

Вышедшие на улицы скандировали антимигрантские лозунги. Для наведения порядка полицейские запросили подкрепления, заявил представитель полиции в интервью агентству RTE. Ранним утром 24 ноября полиция заявила о прекращении массовых беспорядков. „Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни“, - заявил главный суперинтендант полиции Патрик Макминамин.

Поводом для беспорядков стало нападение у детского сада

Беспорядки в ирландской столице начались через несколько часов после того, как в центре города мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В Сети циркулирует информация, что нападавший - уроженец Алжира, официального подтверждения этому нет. В полиции отказались комментировать информацию о национальности преступника.

Нападение произошло днем возле детского сада на Парнелл-сквер-Ист. Предполагаемый преступник ранил трех детей и воспитательницу, пытавшуюся их защитить. Два человека - пятилетняя девочка и 30-летняя женщина - получили серьезные ранения. Нападавшего задержали прохожие еще до прибытия полиции. В ходе задержания он также получил травмы.