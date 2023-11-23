Идаская префектура: погранпункт в Нарве могут закрыть. Не рекомендуем сейчас ехать в РФ

„Внимание! В связи с обострением миграционной ситуации эстонский пограничный пункт в Нарве может быть закрыт. Вернуться в Эстонию в этом случае будет сложно. Мы рекомендуем пока не ездить в Россию“, - написано на странице Идаской префектуры в Facebook.

„Мы делаем приготовления для закрытия погранпункта. На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни еще больше усилим охрану на погранпунктах в Нарве. Мы закроем для движения два направления. Пока это не будет препятствовать движению автомобилей. На закрытом в настоящее время пешеходном погранпереходе „Нарва-2“ мы укрепим заграждения на мосту, чтобы им нельзя было воспользоваться с целью незаконного пересечения границы“.

Полиция отметила, что внимательно следит за происходящим на границе. Россия намеренно посылает к границам Эстонии и Финляндии людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз. С начала прошлой недели в Эстонию пытались попасть несколько больших групп. Всего был предотвращен незаконный въезд в страну 30 человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.