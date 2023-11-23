За рубежом
23.11.2023, 19:24

„ХАМАС получит передышку, а это означает большие потери для израильской армии“. Эксперт о возможном прекращении огня в секторе Газа

 
ФОТО: Oded Balilty

„Возвращение хотя бы части заложников перевешивает любые военные факторы для израильского общества“, - говорит военный аналитик Давид Шарп в интервью Delfi.

Президент США Джо Байден заявил, что считает, что сделка по освобождению некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, реальна. Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Он был немногословен. На вопрос журналистов, будет ли достигнуто соглашение, он скрестил пальцы и ответил: „Думаю, да“.

Один из лидеров ХАМАС, Исмаил Хания, глава политического бюро вооруженной группировки, подтвердил, что ХАМАС близок к подписанию мирного соглашения с Израилем. „Мы близки к соглашению о прекращении огня“, — говорится в сообщении агентства Reuters. Детали соглашения не уточняются.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии