„ХАМАС получит передышку, а это означает большие потери для израильской армии“. Эксперт о возможном прекращении огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что считает, что сделка по освобождению некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, реальна. Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Он был немногословен. На вопрос журналистов, будет ли достигнуто соглашение, он скрестил пальцы и ответил: „Думаю, да“.