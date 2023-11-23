23.11.2023, 19:24
„ХАМАС получит передышку, а это означает большие потери для израильской армии“. Эксперт о возможном прекращении огня в секторе Газа
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„Возвращение хотя бы части заложников перевешивает любые военные факторы для израильского общества“, - говорит военный аналитик Давид Шарп в интервью Delfi.
Президент США Джо Байден заявил, что считает, что сделка по освобождению некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, реальна. Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Он был немногословен. На вопрос журналистов, будет ли достигнуто соглашение, он скрестил пальцы и ответил: „Думаю, да“.