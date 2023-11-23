Руководители комиссий по иностранным делам осуждают распространение антисемитизма и направленного против мусульман насилия

„Мы, председатели комиссий по иностранным делам парламентов наших государств, осуждаем учащение проявлений ненависти и случаев насилия, охвативших наши страны и весь мир после ужасающего нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Мы наблюдаем вызывающий тревогу рост фанатизма и насилия, направленных против евреев и мусульман, которые проявляются в риторике ненависти в интернете, вербальных нападках, вандализме, осквернении памятников жертвам Холокоста и кладбищ, запугивании, угрозах смерти и физических нападениях“, – отмечают руководители комиссий.

В заявлении подчеркивается, что число расследований совершенных на почве ненависти антисемитских преступлений в Нью-Йорке и Лондоне за последний месяц увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом, в то время как во Франции, например, после атаки в течение месяца было зарегистрировано 1040 антисемитских инцидента. Организации еврейских и мусульманских общин сообщают об инцидентах во многих государствах; евреи и мусульмане, которых легко распознать, по сравнению с остальными подвергаются гораздо большему числу атак, сообщается в заявлении.

„Такая ситуация – непозволительна. Как заявила Европейская комиссия, никто не должен жить в страхе дискриминации или насилия из-за своего вероисповедания или идентичности. Призываем наши правительства существенно увеличить усилия, прилагаемые для защиты еврейской и мусульманской общин; осуждать подобные преступления незамедлительно после их совершения и применить государственные стратегии для борьбы с темной волной фанатизма и ненависти“, – сообщают руководители комиссий по иностранным делам в совместном заявлении.