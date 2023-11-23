Война в Израиле: стороны заявили о временном прекращении огня. Первые заложники будут освобождены в пятницу(1)
Как сообщил представитель МИД Катара, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, тринадцать заложников, захваченных палестинской группировкой будут освобождены в пятницу. По его словам, уже получен список гражданских лиц, которые будут освобождены из Газы, и первая группа будет освобождена в 16 часов в пятницу, пишет BBC Russian.
Катар объявил, что договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра по местному времени в пятницу.
Первая группа заложников будет освобождена также в пятницу, после полудня, говорится в заявлении катарских властей.
Как сообщила чуть ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного египетского чиновника, Каир получил список из 10 заложников, удерживаемых ХАМАС, которые будут освобождены в первую очередь.
Согласно условиям, освобождаться, по крайней мере, на первом этапе будут только дети и женщины.
Ранее сегодня корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Орла Герин сообщила со ссылкой на источник в израильском правительстве, что в последний момент ХАМАС выдвинул некие дополнительные условия.
Согласно информации WSJ, затруднение было связано с тем, что Израиль хотел, чтобы заложники были сначала переданы Красному Кресту, а затем переправлены в Израиль, в то время как ХАМАС хочет сразу передать их Египту.
В сообщении газеты также говорится, что Израиль потребовал, чтобы Красному Кресту был предоставлен доступ к заложникам, все еще находящимся в Газе, против чего выступил ХАМАС.
ХАМАС подтвердил согласие на прекращение огня с пятницы и освобождение заложников
Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС подтверждает, что четырехдневное гуманитарное перемирие начнется утром в пятницу, как об этом ранее сообщил МИД Катара.
„В течение четырех дней будут освобождены 50 заложников“, – заявил представитель „Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам“.
Он также подтвердил информацию из Израиля о том, что в обмен на каждого израильского заложника из израильских тюрем будут освобождены трое заключенных палестинцев.
„Бригады“ подтверждают, что четырехдневное перемирие начнется в 7 утра по местному времени, а также сообщают, что в каждый из этих четырех дней в сектор Газа будут приходить четыре автоцистерны с топливом и 200 грузовиков с прочей гуманитарной помощью.
Последние заявления Катара, Израиля и ХАМАС
Боевые действия во всем секторе Газа будут приостановлены на четыре дня с 7 часов утра пятницы по местному времени;
первые 13 израильских заложников, все — женщины и дети, будут освобождены около 16:00 по местному времени; они будут переданы Красному Кресту. Где именно и каким маршрутом они будут вывезены из сектора Газа, не сообщается;
ожидается, что в обмен на освобождение израильтян будут освобождены и палестинцы из израильских тюрем. В целом соглашение предусматривает соотношение 3 палестинца за одного израильтянина, но сколько будет освобождено в пятницу, пока не сообщается;
ХАМАС подтвердил, что четырехдневное перемирие начнется в семь утра в пятницу и сообщил, что каждый день перемирия в сектор Газа будут прибывать по четыре автоцистерны с топливом и 200 грузовиков с прочей помощью;
Израиль подтвердил, что получил список освобождаемых в пятницу заложников и оповещает их родственников.