Война в Израиле: стороны заявили о временном прекращении огня. Первые заложники будут освобождены в пятницу

Катар объявил, что договоренность о временном прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать с 7 утра по местному времени в пятницу.

Первая группа заложников будет освобождена также в пятницу, после полудня, говорится в заявлении катарских властей.

Как сообщила чуть ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного египетского чиновника, Каир получил список из 10 заложников, удерживаемых ХАМАС, которые будут освобождены в первую очередь.

Согласно условиям, освобождаться, по крайней мере, на первом этапе будут только дети и женщины.

Ранее сегодня корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Орла Герин сообщила со ссылкой на источник в израильском правительстве, что в последний момент ХАМАС выдвинул некие дополнительные условия.

Согласно информации WSJ, затруднение было связано с тем, что Израиль хотел, чтобы заложники были сначала переданы Красному Кресту, а затем переправлены в Израиль, в то время как ХАМАС хочет сразу передать их Египту.

В сообщении газеты также говорится, что Израиль потребовал, чтобы Красному Кресту был предоставлен доступ к заложникам, все еще находящимся в Газе, против чего выступил ХАМАС.

ХАМАС подтвердил согласие на прекращение огня с пятницы и освобождение заложников

Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС подтверждает, что четырехдневное гуманитарное перемирие начнется утром в пятницу, как об этом ранее сообщил МИД Катара.

„В течение четырех дней будут освобождены 50 заложников“, – заявил представитель „Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам“.

Он также подтвердил информацию из Израиля о том, что в обмен на каждого израильского заложника из израильских тюрем будут освобождены трое заключенных палестинцев.

„Бригады“ подтверждают, что четырехдневное перемирие начнется в 7 утра по местному времени, а также сообщают, что в каждый из этих четырех дней в сектор Газа будут приходить четыре автоцистерны с топливом и 200 грузовиков с прочей гуманитарной помощью.

Последние заявления Катара, Израиля и ХАМАС