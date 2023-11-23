Мэру Кохтла-Ярве выдвинули вотум недоверия. Депутаты считают, что нет командной работы

Под заявлением о выражении недоверия, как пишет ERR, подписались 10 членов горсобрания - Рийна Иванова, Сергей Лопин, Арне Берендсен, Евгений Салтыков, Тийт Лиллеметс, Мария Меркулова, Валерий Корб из фракции Центристской партии, Владимир Чужас, Елена Мутонен и Эдуард Одинец из фракции Социал-демократической партии. Заявление зачитал лидер центристской фракции Лопин.

Одна из причин выражения вотума, по словам, Лопина, это плохая командная работа горуправы.

Напомним, что всего в Кохтла-Ярвеском горсобрании числится 25 депутатов. Таким образом, чтобы вотум прошел, его авторам необходимо набрать 13 голосов „за“, а не 10. Отправят ли Линдер в отставку станет ясно на следующем заседании горсобрания после голосования.

Вирве Линдер была избрана мэром 28 ноября прошлого года. Тогда она работала проектным руководителем в Вируской тюрьме, за нее проголосовали 15 депутатов. С тех пор ей уже выдвигали вотум недоверия, но он провалился.

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