Корреспондент телеканала „Россия-24“, раненный накануне в Украине, скончался

Максудов получил осколочные ранения 22 ноября в районе города Токмак Запорожской области. По информации Минобороны РФ, в тот день украинские военные атаковали беспилотником группу российских журналистов, „готовивших материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области“.

Тогда ведомство сообщало, что угрозы жизни Максудова нет.

В июле в Украине погиб военный корреспондент российского государственного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. Он попал под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки в Запорожской области.

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