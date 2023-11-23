За рубежом
23.11.2023, 16:20

Корреспондент телеканала „Россия-24“, раненный накануне в Украине, скончался

 
Борис Максудов
Борис Максудов
ФОТО: Скриншот видео YouTube/Борис Максудов

Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира с представителем МИД Марией Захаровой сообщил о смерти журналиста государственного телеканала „Россия-24“ Бориса Максудова, пишет Спектр.

Максудов получил осколочные ранения 22 ноября в районе города Токмак Запорожской области. По информации Минобороны РФ, в тот день украинские военные атаковали беспилотником группу российских журналистов, „готовивших материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области“.

Тогда ведомство сообщало, что угрозы жизни Максудова нет.

В июле в Украине погиб военный корреспондент российского государственного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. Он попал под обстрел в районе населённого пункта Пятихатки в Запорожской области.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии