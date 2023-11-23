Для выезда из Беларуси на постоянное место жительства в другие страны придется получать разрешение

Соответствующая процедура прописана в постановлении Совета министров „Об оформлении гражданам выезда для постоянного проживания“, опубликованном 20 ноября.

Раньше постоянное проживание за границей оформлялось в консульских учреждениях Беларуси и носило, по сути, заявительный характер.

Теперь предполагается, пишет „Медиазона Беларусь“, что выезжающие на ПМЖ будут подавать в отделы по гражданству и миграции по месту жительства заявление и анкету с вопросами об образовании, специальности, налоговых обязательствах, алиментах и указанием контактов родственников.

Миграционные отделы проверят, не запрещено ли запрашивающему разрешение на выезд покидать страну. В частности, предполагается направлять запросы о наличии долгов по налогам и алиментам, а также запрос в военкомат для военнобязанных.

На обработку запросов отводится 20 дней, еще до 15 дней может занимать подготовка решения об оформлении выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси или об отказе в нем.

Начальник управления по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегуна заявил изданию Office Life, что список документов, которые должны предоставить уезжающие на ПМЖ, остался прежним, а информацию о гражданах тщательно проверяли и раньше.

Он также добавил, что теперь в паспорта беларусов будут ставить отметку о выезде на ПМЖ без указания конкретной страны, тогда как ранее на штампе указывалось государство, куда уехал жить гражданин.

Ранее разрешения на постоянное проживание за границей оформлялись в белорусских дипучреждениях за рубежом. Там же можно было получить новый паспорт (в том числе серии PP, для тех, у кого нет постоянной регистрации в Беларуси) или продлить срок действия уже имеющегося паспорта.

С 7 сентября 2023 года оформлять новые паспорта и продлевать действие уже имеющихся можно только в миграционных органах на территории Беларуси. Те, кто не хочет или не может из-за опасности преследования возвращаться в Беларусь, из-за новых правил могут оказаться в положении нелегалов.

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