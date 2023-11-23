МНЕНИЕ | Блогер JuliusRou: кто за Палестину - тому билет в тоннели в Газе!

Недостаточно им, видимо, войны и геноцида в Украине! Для прояснения кто есть кто, в этом столетии. Впрочем, Россия и Иран работают над этим. И если общество не станет более зрелым и не сосредоточится на реальных проблемах, а не на вопросах отсутствия тыквенного латте и прав лягушек, то соседи с Востока быстро это прояснят „Шахедами“. Но уже по уже нашим с вами головам.

Правда я беспокоюсь, что большинство тех, кто пришёл митинг в поддержку Палестины, который проходил на площади Свободы в Таллинне, не поймёт части тех терминов, что я использую в этой статье. А если понимали бы - их бы не было в тот день на площади в центре нашей столицы.

У ХАМАС есть всего один пункт политической программы - уничтожение Израиля. И если наши любители „розовых пони“ и красивых лозунгов не знали и считают, что Газа отдельно, а Хамас отдельно... то нет! Их дважды в Газе выбирали, на вполне демократических выборах. На 132 места в парламенте автономии - 74 принадлежат ХАМАСу. Но, да ХАМАС - это не Палестина?! Это Вам кто-то в твиттере так сказал? Ну ок.

Экономическая программа у них действительно была: кассы взаимопомощи, бесплатная ЭМП (за счёт ООН), программы „чистая вода“ (за счёт Израиля) и рабочие места для бедных (за счёт европейских грантов). Да-да, мои маленькие любители велодорожек. Не велодорожки для ваших самокатов теперь, а пособия палестинцам. Правда, как выяснилось - рабочие места и пособия ушли на постройку тоннелей и на фабрики для ракет. Но вы допивайте кофе, а мы продолжим!

Политическая программа ХАМАС - исламская теократия, а евреев - в море. Плачущие женщины, генерирующие мальчиков с шестью пальцами и бегающие теперь по Лондону за это и голосовали. И это попытались реализовать, захватив несколько деревень, базу пехотной дивизии и ведя бои в городе Сдерот. Где вы были тогда, чего не вышли на площадь? Стояли в очереди за тыквенным латте?