МНЕНИЕ | Блогер JuliusRou: кто за Палестину - тому билет в тоннели в Газе!
Некоторое время назад я с удивлением увидел, что есть жители Таллинна, которым не все очевидно в этой войне. И это не завсегдатаи около маргинальных пабликов или групп, где людям главное, чтоб Эстонии или Европе было плохо, а вполне себе либеральная молодёжь, пишет блогер Руслан Нафрамица.
Недостаточно им, видимо, войны и геноцида в Украине! Для прояснения кто есть кто, в этом столетии. Впрочем, Россия и Иран работают над этим. И если общество не станет более зрелым и не сосредоточится на реальных проблемах, а не на вопросах отсутствия тыквенного латте и прав лягушек, то соседи с Востока быстро это прояснят „Шахедами“. Но уже по уже нашим с вами головам.
Правда я беспокоюсь, что большинство тех, кто пришёл митинг в поддержку Палестины, который проходил на площади Свободы в Таллинне, не поймёт части тех терминов, что я использую в этой статье. А если понимали бы - их бы не было в тот день на площади в центре нашей столицы.
У ХАМАС есть всего один пункт политической программы - уничтожение Израиля. И если наши любители „розовых пони“ и красивых лозунгов не знали и считают, что Газа отдельно, а Хамас отдельно... то нет! Их дважды в Газе выбирали, на вполне демократических выборах. На 132 места в парламенте автономии - 74 принадлежат ХАМАСу. Но, да ХАМАС - это не Палестина?! Это Вам кто-то в твиттере так сказал? Ну ок.
Экономическая программа у них действительно была: кассы взаимопомощи, бесплатная ЭМП (за счёт ООН), программы „чистая вода“ (за счёт Израиля) и рабочие места для бедных (за счёт европейских грантов). Да-да, мои маленькие любители велодорожек. Не велодорожки для ваших самокатов теперь, а пособия палестинцам. Правда, как выяснилось - рабочие места и пособия ушли на постройку тоннелей и на фабрики для ракет. Но вы допивайте кофе, а мы продолжим!
Политическая программа ХАМАС - исламская теократия, а евреев - в море. Плачущие женщины, генерирующие мальчиков с шестью пальцами и бегающие теперь по Лондону за это и голосовали. И это попытались реализовать, захватив несколько деревень, базу пехотной дивизии и ведя бои в городе Сдерот. Где вы были тогда, чего не вышли на площадь? Стояли в очереди за тыквенным латте?
И когда оказалось, что евреи сидят не в турбине самолета, как решили ребята из Дагестана, а за штурвалами F-16, у палестинцев случилась резкая потеря памяти. Они сразу за мир, а на них напали!
Все те кто сейчас пишет, что никак нельзя выселить людей из Газы, почему то резко забыли, что людей с территорий уже выселяли. Евреев. Израильских поселенцев в ходе переговоров в Осло. И за это им пообещали мир. Оказалось, что мир палестинцам нужен своеобразный, с отрезанными головами немецких туристок израильского происхождения.
Правда такой мир не нужен даже их соседям в Египте. Да, в Египте так устали от контрабанды со стороны сектора, от угнанных верблюдов и украденных двигателей от авто, что снесли пограничный город, где тоже жили палестинцы. Почему вы не выходили на площадь? Стояли в очереди за новым айфоном? Или просто повесточка была иная?
Более того надо помнить про Иран, который активно весь этот геноцид спонсирует. ХАМАС активно использовал иранские ракетные технологии. Для испытаний баллистической ракеты Иран построил макет израильского ядерного реактора. И тратит на армию и КСИР (Корпус стражей исламской революции - прим. редактора) почти 10 млрд. долларов.
Не знаете, что такое КСИР? Просто загуглите и скажите - в таком мире вы хотели бы жить? Да? Могу подсказать, как улететь в Иран. Все кто стоял на площади Свободы за „все не так очевидно, ведь там женщины и исторические земли“, кто лепил флажки Палестины - хотят жить в мире, где людей будут судить за „отношения с джиннами“ и „коврами самолётами“, бить камнями за отсутсвие ткани на лицах. В мире, где на дискотеке вы будете крутить головой, чтобы не пришел патруль полиции нравов и не унюхал алкоголь.
Именно это означает реализация программы законно избранной власти в секторе.
Поэтому у меня все просто. Кто хочет свободную Палестину то: Таллинн - Стамбул - Бейрут - офисы нескольких известных организаций - подземные тоннели в Газу! В чудный мир волшебных ковров-самолётов, джиннов, жеребцов и теократии.
Особенно там ждут представителей ЛГБТ сообщества, которые по каким-то причинам „топят“ за ХАМАС. Им я даже не буду показывать фотографии, как с минарета сбрасывали в прошлом году геев. А то вдруг это заденет их чувства.
Приведу здесь стихотворение, которое, на мой взгляд, уместно (авторство первого четверостишия принадлежит Андрею Стругацкому, второго - музыканту Вису Виталису - прим. редактора):
Стояли звери,
Около двери.
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и громкий смех.
А звери вошли и убили всех.
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