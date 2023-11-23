Был Ленин, а будет... В Нарве объявили конкурс на лучшую идею ёлки для Кренгольмского района
Инкубатор нового видения Кренгольма объявил конкурс идей на создание необычной елки. Как пишут организаторы, в этом году в Нарве установят три большие елки, а на Кренгольме город не планируют ставить новогодний символ, а это большая несправедливость. „Давайте сделаем сами сравнительно небольшую, но ни с чем не сравнимую Кренгольмскую елку“, - призывают активисты, выступающие за возрождение этого старинного нарвского района. Они хотят отметить у нее Первый Адвент, Рождество и Новый год.
Организаторы конкурса предлагают поставить будущую ёлку на постамент, на котором раньше стояла статуя Владимира Ленина, а до нее - памятник Кноппу, основателю мануфактуры. Они получили согласование от собственника Кренгольма на размещение инсталляции именно там, между 20 и 22 домами улицы Йоала. „Неплохое место для памятника рождественскому примирению, творчеству и сотрудничеству“, - пишут активисты в своей группе.
На конкурсе идей Кренгольмской ёлки, по словам инициаторов, ценится оригинальность, реализуемость, использование экологичных материалов, возможно, вторсырья, а также связь с историей, настоящим и будущим Кренгольма. Обязательно нужно придумать название для своего проекта. Смета должна укладываться в 1300 евро. Для всех участников приготовлены проходки на международную конференцию W3N, которая пройдёт в Нарве 12-13 декабря, а победитель конкурса получит премию - 200 евро.
Участники должны предоставить эскиз, ориентировочную смету и план работ и быть готовыми к тому, чтобы самостоятельно реализовать свою идею в случае победы в конкурсе.
„Мы будем всячески содействовать и рассчитываем на привлечение волонтеров, ведь главное в инициативах KRUVI - это совместное развитие творческого потенциала на благо нашего города“, - пишет администратор фейсбук сообщества KRUVI.
Опубликовать свой проект можно постом в группе KRUVI, а также прислать его на электронную почту ttkruvi@gmail.com или принести в NART в определенное время.
Подача проекта возможна до вечера 27 ноября. Презентация проекта и голосование жюри состоятся 28 ноября в 19:00. Открытие ёлки планируется на воскресенье, 10 декабря.
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