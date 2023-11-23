ВИДЕО | Превратится ли Нарва в большой сугроб? Гости города жалуются на нечищеную дорогу рядом с вокзалом

Юрий из Таллинна рассказал, что прибыл в Нарву на поезде в 9:50. По его словам пассажиры сами протаптывали дорожки, чтобы добраться до такси или автобуса. После преодоления снежной дороги обувь и штаны Юрия оказались мокрыми. „Казалось бы, уже не раннее утро, и службы могли бы отреагировать на снегопад, - говорит Юрий. - Странно, что городской надзор не отслеживает такие ситуации. Если так дальше пойдет, то город превратится в один большой сугроб. Неужели все силы были брошены на расчистку путей для кортежа президента Алара Кариса, который прибыл сегодня в Нарву?“ Гость из Таллинна в конце разговора задал репортеру риторический вопрос: „Если бы президент ехал на поезде, ситуация была бы такой же?“

В Eesti Raudtee редакции ответили, что, согласно кадастровым границам, уборка снега до лестницы здания вокзала производится местным самоуправлением, а от ступеней здания и до платформ - это территория уборки, за которую отвечает AS Eesti Raudtee.

„Для обеспечения уборки снега и слякоти мы привлекли на этот участок подрядчика - компанию Krausberg Eesti OÜ, - сказал Алар Лауримаа, управляющий недвижимостью AS Eest, - Мы согласны с тем, что сегодня из-за сильного снегопада ситуация на участке, управляемом нашим партнером, была не очень хорошей, поэтому приносим свои извинения пассажирам и обсудим обстоятельства с нашим подрядчиком“.

В нарвской городской управе репортеру ответили, что уборка парка и парковки перед зданием вокзала, за которые отвечает город, идет по графику. Территория, расположенная перед помещением вокзала будет убрана сегодня вечером или завтра в течение дня. „Утром вся техника, которая есть в распоряжении горуправы, вышла на дороги города, значительную часть территории сейчас убирают вручную, лопатами, например, так чистят остановки и парковки“, - прокомментировали в департаменте городского хозяйства.