Потерянный рай Ида-Вирумаа: чем Меррекюль привлекал знаменитых художников?

Стоял душный июльский вечер, запах роз словно обволакивал морскую кофейню. С моря тянуло прохладой, скоро красный диск солнца должен был погрузиться в величавые морские волны, лениво набегающие на берег. Не допив вино и кофе, молодая пара поднялась из-за стола и пошла, держась за руки, к морю. На берегу можно было любоваться закатом! Он был фантастических красно-лиловых тонов, его пронзали, словно золотистые стрелы, лучи вечернего солнца. Дело было в Меррекюле...

Меррекюль был одним из первых курортных местечек, куда устремились петербургские и московские дачники в этом регионе. Курорт находился в Эстляндской губернии, Везенбергского уезда, на берегу Финского залива. В 7 верстах от станции „Корф“ Балтийской железной дороги и в 14 верстах от Нарвы.

В 1862 году член нарвского магистрата, купец и барон Вильгельм фон Гент (Василий Егорович Гент) основал вблизи источника с минеральной водой под названием Бад-Меррекюль курортное поселение. В конце 19 века Меррекюль стал уже признанным курортом с прекрасным парком и кургаузом (курортным домом). Постепенно Меррекюль превратился в модное среди петербуржцев дачное и курортное место.

Морские купания с отлогим берегом и песчаным пляжем делали Меррекюль прекрасным местом отдыха, а еловые леса манили известных охотников и… художников. Например, И.И. Шишкина, который отдыхал в Меррекюле более 15 сезонов подряд и написал здесь бесчисленное количество картин. Сосновый лес, курзал, у берега прекрасный парк, хорошо устроенные дачи. Чего еще надо отдыхающим? Жизнь здесь была дешевле чем в соседнем Гунгербурге. Рядом живописно расположились деревни Удриас и Шмецке, также привлекающие дачников.