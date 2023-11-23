МНЕНИЕ | Доктор Андрей Волна: „Российские реалии показывают, что можно выжить не только из ума“

А как могла?Саша Скочиленко меняла ценники в питерском супермаркете.Вместо цены и краткой информации о товаре ставила бумажки с краткой информацией о преступлениях соотечественников в Украине.

Саша Скочиленко успела заменить пять ценников. На шестом ее скрутили. Донесла покупательница – 73 летняя старуха (есть в сети интервью с ней, это не эйджизм, доносчица действительно выжила и из ума, и из совести, и из душонки своей подлой).

Российские реалии показывают, что можно выжить не только из ума. Это еще полбеды. Но и изо всего остального люди выживают легко. И не только пожилые и старые.

Я очень хочу, чтобы Саша дожила в здравии до освобождения. Доживет и выйдет. А там прокурор – ее ровесник – с рыбьими глазами. А там судья. А там все те же менты.

Нет. Эта страна не имеет права на существование. В таком виде, во всяком случае.

Вся пролитая украинская кровь, души всех убитых путинизмом, слезы посаженных безвинно в тюрьмы и слезы родственников их в каком-то могущественном и страшном смерче должны закрутить и унести прочь всех этих убийц, всех путинских приспешников с их дворцами и яхтами, всех этих чинуш-миллиардеров, всех детей кадыровских и не только с их орденами, медалями и должностями, всех этих ментов, судей и прокуроров. Закрутить – и унести прочь с планеты этой…

Вот только так не будет. А если и случилось бы, то почешет затылок русский человек, перекрестится на телевизор, крякнет, да и найдет себе новых хозяев… Не проглядывается иной дороги.Может быть, это пока только не видно?

Сил и здоровья Саше, родственникам и друзьям ее! Чтобы пережить и дожить.