В случае необходимости границу с Россией закроет и Норвегия

„Если будет необходимо“, — ответил Стёре, сообщает норвежское телевидение TV2.

По словам Стёре, за ситуацией пристально следят как в Финляндии, так и в Эстонии.

„Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, будет правильно быстро закрыть границу, если появится необходимость “, — также заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

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