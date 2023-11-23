23.11.2023, 12:57
В случае необходимости границу с Россией закроет и Норвегия(2)
ФОТО: | AFP
Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре вчера спросили, будет ли уместно последовать примеру Финляндии и закрыть пограничный переход Стурског на российской границе.
„Если будет необходимо“, — ответил Стёре, сообщает норвежское телевидение TV2.
По словам Стёре, за ситуацией пристально следят как в Финляндии, так и в Эстонии.
„Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, будет правильно быстро закрыть границу, если появится необходимость “, — также заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.
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