ФСБ: задержан агент ГУР, готовивший теракт против высокопоставленного российского офицера

Сообщается, что задержанный - гражданин Украины 1995 года рождения. Он уже признал свою вину. По имени, званию и должности офицера, на которого готовилось покушение, информацию в ФСБ не дают.

Российские контрразведчики сообщают, что агент был завербован в Харьковской области сотрудниками Главного управления разведки (ГУР, военная разведка) Минобороны Украины. После курса разведывательно-диверсионной подготовки был направлен на территорию РФ.

„Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства“, - сообщили в ФСБ.

При обысках у мужчины нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также два электродетонатора. Кроме того, спецслужбы обнаружили у задержанного поддельный российский паспорт, с которым он должен был покинуть Россию.

В ЦОС добавили, что для конспирации украинский агент использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и хранении взрывчатых веществ. Также решается вопрос о возбуждении дела по факту подготовки к теракту, сообщила ФСБ.