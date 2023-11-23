Из-за закрытия Финляндией погранпунктов в Мурманской области ввели режим повышенной готовности

22 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного. Работу продолжит только пункт „Рая-Йоосеппи“ — это граница с Мурманской областью (КПП „Лотта“)

По словам Чибиса, это приведет к тому, что „количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет“. Он отметил, что на другом КПП в Мурманской области — „Салла“ — сейчас находятся около 400 иностранцев, из которых в Финляндию за день пропустили только 50.

„В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей“, — заявил губернатор.

Власти Финляндии сообщали о резком росте количества мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страну через границу с РФ с целью попросить убежище, напоминает „Медуза“. Некоторые европейские политики и чиновники допускают, что Россия искусственно создает на границах и предполагают, что мигранты „вряд ли сами придумали“ пытаться попасть в ЕС через РФ. Москва это отрицает.

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