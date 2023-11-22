Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня в секторе Газа
В ночь на 22 ноября правительство Израиля утвердило параметры сделки о гуманитарной паузе в секторе Газа и освобождении заложников, захваченных в плен боевиками ХАМАС 7 октября. Факт заключения соглашения также подтвердили представители палестинского движения в одном из своих телеграм-каналов. В рамках сделки ХАМАС освободит 50 заложников в обмен на 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, а в Газе будет установлен четырехдневный режим прекращения огня. „Медуза“ рассказывает главное об этом соглашении.
ХАМАС отпустит 50 израильских заложников
В числе 50 заложников, которых отпустят боевики ХАМАС, будут только женщины и дети. Их будут освобождать поэтапно в течение четырех дней. Ожидается, что первая группа заложников из 12–13 человек (по другим данным, 10) будет освобождена в четверг, 23 ноября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди заложников, которых должны освободить, есть американские граждане. Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что это три человека, в том числе трехлетняя девочка, чьи родители погибли во время нападения боевиков на Израиль.
Также представители ХАМАС пообещали освободить двух россиянок, но не уточнили, попадут ли они в число первых освобожденных. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сказал РИА Новости, что, по его информации, две гражданки России будут освобождены сразу после вступления в действие режима прекращения огня.
Внутри Газы в качестве посредников будут работать сотрудники Международного комитета Красного Креста, сообщил Reuters министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль-Хулейфи. Как уточняет The Times of Israel, заложников сначала передадут Красному Кресту, а уже затем израильским военным. После этого их отправят в один из медицинских центров в Израиле, где они встретятся с семьями.
По данным Армии обороны Израиля, общее число заложников, захваченных террористами 7 октября, превышает 240 человек. Однако не все они удерживаются боевиками ХАМАС. 9 ноября палестинская группировка „Исламский джихад“ опубликовала видео с двумя захваченными в плен заложниками — 12-летним Ягилем Яаковым и 76-летней Ханной Кацир. Вечером 21 ноября „Исламский джихад“ сообщил о гибели Ханны Кацир, которую, как утверждают в группировке, планировалось освободить. В заявлении боевиков говорится, что к смерти заложницы привело „промедление“ израильских властей.
Израиль освободит из тюрем 150 заключенных палестинцев
Список кандидатов на освобождение опубликовало утром 22 ноября министерство юстиции Израиля, в нем 300 имен — это в два раза больше, чем предполагает сделка. Первые 150 человек, как уточняет „Гаарец“, будут освобождены в рамках соглашения в обмен на 50 заложников.
Впоследствии других заключенных планируют отпускать за каждую новую группу освобожденных заложников. Как пишет The Times of Israel, за освобождение каждых десяти человек также на один день может быть продлена приостановка боевых действий в секторе Газа.
Решения по освобождению конкретных заключенных на каждом этапе будут принимать премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галлант и министр военного кабинета Бени Ганц. Палестинцев будут освобождать как только пленные израильтяне окажутся на родине, пишет The Times of Israel.
Из 300 заключенных в списке израильского правительства 287 — это мужчины. При этом 123 из них меньше 18 лет. В числе преступлений, за которые осуждены палестинцы, „Би-би-си“ называет покушение на убийство, бросание бомбы, изготовление взрывчатых или зажигательных веществ, бросание камней, связь с враждебной организацией, нанесение тяжких телесных повреждений и поджог на националистической почве.
Израильская армейская радиостанция „Кан“ уточняет, что многие из заключенных были арестованы в последние месяцы, некоторых из них еще не судили. Большинство из них — с Западного берега реки Иордан, только пятеро — из сектора Газа.
Ассоциация жертв террора „Альмагор“ в ближайшие часы обратится в Верховный суд Израиля с иском, оспаривающим освобождение заключенных (такое право есть у родственников пострадавших от атак палестинцев по закону). Ожидается, что Верховный суд рассмотрит иск уже 22 ноября и отклонит его. Точно также суд поступил в 2011 году, когда похищенного израильского солдата Гилада Шалита обменяли на тысячу палестинских заключенных.
В Газе на четыре дня установят режим прекращения огня
В рамках соглашения стороны договорились о четырехдневной паузе в боевых действиях в Газе. Во время нее в анклав будут допущены грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Как пишет израильская газета „Едиот Ахронот“, каждый день в Газу будут допущены восемь грузовиков с топливом и 200 фур с гуманитарной помощью, а Израиль будет на шесть часов прекращать сбор разведданных.
Кроме того, соглашение предусматривает запрет на полеты беспилотников над югом анклава, а на севере для их полетов будет установлен промежуток в шесть часов с 10:00 до 16:00 каждый день. В начале ноября Reuters и The New York Times рассказывали, что США пытаются найти место, где террористы держат заложников, при помощи дронов-разведчиков, летающих над югом сектора Газа.
При этом правительство Израиля, ЦАХАЛ и службы безопасности страны пообещали несмотря на сделку продолжить войну, чтобы вернуть домой всех заложников, завершить ликвидацию ХАМАС и гарантировать отсутствие новой угрозы из сектора Газа.
Сделку заключили при посредничестве Катара, Египта и США
Вскоре после одобрения сделки правительством Израиля, о ней сообщило министерство иностранных дел Катара. В его заявлении говорится, что число освобожденных заложников будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения. Время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение следующих суток; она тоже может быть продлена.
Представитель политического крыла ХАМАС Абу Марзук сказал в интервью катарскому телеканалу „Аль-Джазира“, что временное перемирие начнется 23 ноября в 10 утра по местному времени (11:00 мск).
Также посредниками в сделке выступили Египет и США. В Белом доме заявили, что США приветствуют соглашение, достигнутое вместе с партнерами, но освобождение остальных заложников остается высшим приоритетом. „Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в секторе Газа“, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
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