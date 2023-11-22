Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня в секторе Газа

Список кандидатов на освобождение опубликовало утром 22 ноября министерство юстиции Израиля, в нем 300 имен — это в два раза больше, чем предполагает сделка. Первые 150 человек, как уточняет „Гаарец“, будут освобождены в рамках соглашения в обмен на 50 заложников.

По данным Армии обороны Израиля, общее число заложников, захваченных террористами 7 октября, превышает 240 человек. Однако не все они удерживаются боевиками ХАМАС. 9 ноября палестинская группировка „Исламский джихад“ опубликовала видео с двумя захваченными в плен заложниками — 12-летним Ягилем Яаковым и 76-летней Ханной Кацир. Вечером 21 ноября „Исламский джихад“ сообщил о гибели Ханны Кацир, которую, как утверждают в группировке, планировалось освободить. В заявлении боевиков говорится, что к смерти заложницы привело „промедление“ израильских властей.

Внутри Газы в качестве посредников будут работать сотрудники Международного комитета Красного Креста, сообщил Reuters министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль-Хулейфи. Как уточняет The Times of Israel, заложников сначала передадут Красному Кресту, а уже затем израильским военным. После этого их отправят в один из медицинских центров в Израиле, где они встретятся с семьями.

Также представители ХАМАС пообещали освободить двух россиянок, но не уточнили, попадут ли они в число первых освобожденных. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сказал РИА Новости, что, по его информации, две гражданки России будут освобождены сразу после вступления в действие режима прекращения огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди заложников, которых должны освободить, есть американские граждане. Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет , что это три человека, в том числе трехлетняя девочка, чьи родители погибли во время нападения боевиков на Израиль.

В числе 50 заложников, которых отпустят боевики ХАМАС, будут только женщины и дети. Их будут освобождать поэтапно в течение четырех дней. Ожидается, что первая группа заложников из 12–13 человек (по другим данным , 10) будет освобождена в четверг, 23 ноября.

Впоследствии других заключенных планируют отпускать за каждую новую группу освобожденных заложников. Как пишет The Times of Israel, за освобождение каждых десяти человек также на один день может быть продлена приостановка боевых действий в секторе Газа.

Решения по освобождению конкретных заключенных на каждом этапе будут принимать премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галлант и министр военного кабинета Бени Ганц. Палестинцев будут освобождать как только пленные израильтяне окажутся на родине, пишет The Times of Israel.

Из 300 заключенных в списке израильского правительства 287 — это мужчины. При этом 123 из них меньше 18 лет. В числе преступлений, за которые осуждены палестинцы, „Би-би-си“ называет покушение на убийство, бросание бомбы, изготовление взрывчатых или зажигательных веществ, бросание камней, связь с враждебной организацией, нанесение тяжких телесных повреждений и поджог на националистической почве.

Израильская армейская радиостанция „Кан“ уточняет, что многие из заключенных были арестованы в последние месяцы, некоторых из них еще не судили. Большинство из них — с Западного берега реки Иордан, только пятеро — из сектора Газа.

Ассоциация жертв террора „Альмагор“ в ближайшие часы обратится в Верховный суд Израиля с иском, оспаривающим освобождение заключенных (такое право есть у родственников пострадавших от атак палестинцев по закону). Ожидается, что Верховный суд рассмотрит иск уже 22 ноября и отклонит его. Точно также суд поступил в 2011 году, когда похищенного израильского солдата Гилада Шалита обменяли на тысячу палестинских заключенных.

В Газе на четыре дня установят режим прекращения огня