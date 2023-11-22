Бывший директор Таллиннского зоопарка о смерти медвежат: просто Фрида уже слишком старая

Первый раз Фрида и самец белого медведя Распутина потеряли детенышей в 2021 году, второй раз Фрида потеряла детенышей в декабре прошлого года.

По мнению Марана, три попытки, закончившиеся гибелью потомства, свидетельствуют о том, что репродуктивная система Фриды не в порядке и что 21-летняя белая медведица уже слишком стара для рождения потомства.

Причина больших надежд на потомство от Фриды и Распутина связана с генетическим материалом животных. Фрида – потомок белой медведицы из дикой природы.

„Поэтому для европейской популяции было важно получить потомство от Фриды, она старая, но решили попробовать. Мы привезли Распутина, у которого также очень нужная кровь, в надежде, что у нас получится. Эти три раза показали, что это безнадежная затея“, – заключил Маран.

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