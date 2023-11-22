Правда ли, что Фонд Елены Зеленской связан с торговлей детьми?

Канал, где появилось интервью, называется Robert Schmidt . Это позволило российским СМИ и Telegram-каналам написать, что именно так зовут автора расследования и что это — французский журналист Роберт Шмидт. На момент написания разбора видео так и осталось единственным в этом канале со 129 подписчиками. Это позволяет сделать вывод: канал был создан исключительно для того, чтобы сайт мог сослаться на него в своей статье.

В качестве доказательства The Intel Drop публикует снимок удостоверения, но и это не позволяет идентифицировать мужчину — на удостоверении замазана фотография его обладателя, как и его имя.

Единственный источник статьи о Фонде Елены Зеленской — видео на YouTube , в котором неизвестный мужчина, представляющийся бывшим сотрудником фонда, рассказывает о торговле детьми. Он говорит по-французски, но определить личность рассказчика не представляется возможным: запись сделана в полутьме, на мужчине капюшон и маска, закрывающая нижнюю часть лица.

Основное наполнение сайта — пророссийские публикации, среди которых есть и откровенные фейки (например, статьи об ударе по „ секретному бункеру НАТО “ в Украине и о „совместной тренировке „Азова“ и ХАМАС“), а также теории заговора и откровенно антисемитские записи .

С помощью сервиса URLVoid фактчекерам из Vox Ukraine удалось установить, что сайт был создан в сентябре 2022 года и зарегистрирован в Нидерландах.

Подавляющее большинство СМИ ссылались при публикации на новости о Фонде Елены Зеленской на сайт The Intel Drop. Утверждалось, что он базируется в Исландии. Такой сайт действительно существует, и статья о фонде Зеленской там появилась 5 ноября. Никаких указаний ни на авторство текста, ни на происхождение сайта в целом на самом The Intel Drop нет.

Самый известный журналист с довольно распространённым именем Роберт Шмидт — это репортёр, живущий во французском Страсбурге. Но, судя по его статьям, Украина не входит в круг его профессиональных интересов — Шмидт пишет в основном на темы, связанные с французской или немецкой региональной повесткой.

В тексте есть упоминание французского философа и общественного деятеля Бернара-Анри Леви. В начале 2023 года он направил доходы от своих документальных фильмов в Фонд Елены Зеленской. The Intel Drop утверждает, что Леви — участник сети педофилов. Если даже допустить, что какой-то французский журналист принимал участие в создании статьи, вряд ли он мог допустить, чтобы имя главного антигероя публикации было написано с грубой ошибкой.

В статье перепутаны имя и фамилия философа: вместо Бернар-Анри Леви написано Бернар Анри-Леви. Это можно было бы списать на опечатку, но уже в следующей фразе появляется только фамилия, без имени: Анри-Леви. Учитывая, что во Франции Леви — одна из самых известных фигур в политике и общественной жизни, невозможно представить, чтобы француз не знал его фамилии.

Ещё один источник, на который ссылаются российские СМИ и блогеры, — сайт DC Weekly. Статья в этом издании мало чем отличается от публикации на The Intel Drop, даже сохранено ошибочное написание фамилии Анри-Леви. В качестве автора материала указана Джессика Девлин. В её биографии на сайте рассказывается о работе Девлин репортёром во время войны в Ираке и о сотрудничестве с редакцией Bloomberg в Москве. Однако никаких упоминаний о подобных достижениях журналистки по имени Джессика Девлин найти не удалось. Кроме того, фотография, сопровождающая её профиль на сайте, — чужая, на самом деле на фото известная писательница и журналистка Джуди Баталион.

Наконец, назвали фейковыми публикации о фонде Зеленской и украинские власти. Советник главы Офиса президента Дарья Заривная посчитала это намеренной дезинформационной кампанией, добавив, что в числе фотографий якобы похищенных украинских детей есть и фото её собственной дочери.

Итак, статьи о причастности Фонда Елены Зеленской появились на сайтах, по всем признакам напоминающих англоязычные каналы распространения российских пропагандистских нарративов. В одном случае автор публикации неизвестен, в другом — указан профиль с фейковой биографией и чужим фото. Источник — видео на YouTube, загруженное в специально созданный для этого канал с минимальным числом подписчиков. Затем новость распространили российские пропагандистские Telegram-каналы, неоднократно уличённые в распространении фейков, а за ними — российские СМИ.

Итог: Фейк