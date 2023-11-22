ВИДЕО | Таблички на шведском и флаги с желтой полосой: как выглядит земля этнических шведов в Эстонии?

Мы едем вдоль западного побережья Эстонии. Большинство тех, кто ездил по трассе Таллинн-Хаапсалу, даже не задумывается, что стоит вам свернуть с привычной дороги, и вы окажетесь в регионе, где до сих пор вывески и знаки на шведском, а флаги Эстонии вместо белой полосы имеют привычную для Швеции желтую. Дети ходят в шведскую школу, да и товары в магазинах непривычны. А на местном кладбище могилы десятков поколений эстонских шведов.

Два языка: шведский и эстонский

Названия населенных пунктов здесь дублируются на эстонский. Но именно что не перевод, а шведское название времен межвоенной Эстонии. Какие-то названия похожи, какие-то, например, как Пюркси и Биркас - абсолютно разные.

Согласно закону о топонимах, все названия должны писаться на эстонском языке. Но есть исключения для некоторых населенных пунктов, история образования названия которых обусловлена историко-культурными причинами, а именно тем, что носители другого языка населяли территорию вплоть до 1939. А в этом регионе здесь жили Шведы.

С 2007 года здесь даже работает некоммерческая организация. Если дословно переводить его название - „Культурный муниципалитет эстонских шведов“. Организация занимается лоббирования как шведского языка, так и интересы шведоязычного населения, проживающего в этом регионе.

По эстонскому законодательству такие изменения возможны и в регионе Причудья, где с 15-16 века живут староверы, бежавшие тогда от царской власти в России. И в теории населенный пункт Муствеэ может иметь второе, историческое название „Черный посад“. Но почему-то этого не происходит.

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