Эстонский Экспресс
02.12.2023, 11:03

Куда пропали Сильдару, Балта, Лехис и остальные чемпионки? Женский спорт Эстонии переживает не лучшие времена

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Ekspressi naisatleetika täpisteaduste filiaal
Julija Sandul
перевод

В эстонском женском спорте неожиданно наступили времена, когда лучших спортсменок мирового уровня днем с огнем не сыскать. Eesti Ekspress выяснил, в какой форме сейчас находятся спортсменки и можно ли ждать от них новых побед.

Летом 2021 года эстонские фехтовальщицы завоевали первую в истории Эстонии командную золотую олимпийскую медаль. Осенью того же года Эпп Мяэ взяла серебро на чемпионате мира по борьбе. Зимой Келли Сильдару стала второй эстонкой после Катрины Лехис, завоевавшей в течение полугода бронзовую олимпийскую медаль в индивидуальном зачете. Летом 2022 года Анетт Контавейт стала второй теннисисткой в мировом рейтинге.

Женский спорт в Эстонии процветал.

Спустя полтора года ситуация кардинально изменилась.

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