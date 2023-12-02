Куда пропали Сильдару, Балта, Лехис и остальные чемпионки? Женский спорт Эстонии переживает не лучшие времена

Летом 2021 года эстонские фехтовальщицы завоевали первую в истории Эстонии командную золотую олимпийскую медаль. Осенью того же года Эпп Мяэ взяла серебро на чемпионате мира по борьбе. Зимой Келли Сильдару стала второй эстонкой после Катрины Лехис, завоевавшей в течение полугода бронзовую олимпийскую медаль в индивидуальном зачете. Летом 2022 года Анетт Контавейт стала второй теннисисткой в мировом рейтинге.