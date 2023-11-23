„Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира“, — сказал Зеленский в интервью, после того, как корреспондент Бенджамин Холл напомнил, что Трамп обещал быстро, „за 24 часа“, добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос, готов ли Зеленский встретиться с Трампом, президент Украины сказал: „Да, я готов, я готов. Конечно. Если у него есть четкий план мира, он может поделиться им со мной. Да, мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым. Я думаю, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план“.

В интервью The Sun от 20 ноября Зеленский заявил, что „готов“ сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом и выслушать его мирный план, если Трампа изберут президентом США. Зеленский отметил, что украинцы устали от войны, но переговоры о мирном соглашении с Россией не поддерживают.

45-й президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов в случае победы на выборах президента США прекратить войну в Украине „за 24 часа“. Президент Украины в интервью NBC News, вышедшем в начале ноября, заявил, что приглашает Трампа в Киев, чтобы за „24 минуты“ объяснить ему, что за сутки нельзя остановить войну. Трамп в ответ заявил, что сейчас его визит в Киев „неуместен“.

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