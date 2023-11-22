За рубежом
22.11.2023, 15:30

Bloomberg: Евросоюз подготовил концепцию гарантий безопасности для Украины

 
Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в Брюсселе
ФОТО: pixabay

Руководство Европейского союза представило странам-участницам концепцию, в которой говорится о долгосрочных обязательствах ЕС перед Украиной в области безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее проект документа.

По данным агентства, в основу проекта заложены следующие принципы:

  • „предсказуемая, эффективная, устойчивая и долгосрочная“ военная поддержка Украины, мобилизующая оборонную промышленность ЕС;

  • усиление борьбы Украины с кибератаками и гибридными угрозами, а также дезинформацией;

  • поддержка в разминировании территорий;

  • помощь в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз;

  • содействие Украине в контроле за оружием и противодействие его незаконному обороту;

  • обеспечение ядерной безопасности;

  • обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками.

В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который финансируют за счет взносов стран — членов ЕС.

Послы стран Евросоюза обсудят проект документа на этой неделе, а лидеры блока — в декабре, отмечает Bloomberg. Концепцию также станут использовать при консультациях с Украиной и странами „Большой семерки“ (G7).

„Большая семерка“ в июле приняла совместную декларацию, в которой каждая из стран поручилась взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности Украины, напоминает „Медуза“. Страны G7 пообещали помогать в снабжении и обучении ВСУ, оказывать финансовую, техническую и политическую поддержку Киеву. При этом действия государств-гарантов в случае новой российской военной агрессии сформулированы размыто — и сводятся к консультациям о необходимых мерах поддержки.

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