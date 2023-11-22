Bloomberg: Евросоюз подготовил концепцию гарантий безопасности для Украины

По данным агентства, в основу проекта заложены следующие принципы:

„предсказуемая, эффективная, устойчивая и долгосрочная“ военная поддержка Украины, мобилизующая оборонную промышленность ЕС;

усиление борьбы Украины с кибератаками и гибридными угрозами, а также дезинформацией;

поддержка в разминировании территорий;

помощь в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз;

содействие Украине в контроле за оружием и противодействие его незаконному обороту;

обеспечение ядерной безопасности;

обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками.

В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который финансируют за счет взносов стран — членов ЕС.

Послы стран Евросоюза обсудят проект документа на этой неделе, а лидеры блока — в декабре, отмечает Bloomberg. Концепцию также станут использовать при консультациях с Украиной и странами „Большой семерки“ (G7).

„Большая семерка“ в июле приняла совместную декларацию, в которой каждая из стран поручилась взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности Украины, напоминает „Медуза“. Страны G7 пообещали помогать в снабжении и обучении ВСУ, оказывать финансовую, техническую и политическую поддержку Киеву. При этом действия государств-гарантов в случае новой российской военной агрессии сформулированы размыто — и сводятся к консультациям о необходимых мерах поддержки.

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