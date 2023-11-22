Bloomberg: Евросоюз подготовил концепцию гарантий безопасности для Украины
Руководство Европейского союза представило странам-участницам концепцию, в которой говорится о долгосрочных обязательствах ЕС перед Украиной в области безопасности. Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее проект документа.
По данным агентства, в основу проекта заложены следующие принципы:
„предсказуемая, эффективная, устойчивая и долгосрочная“ военная поддержка Украины, мобилизующая оборонную промышленность ЕС;
усиление борьбы Украины с кибератаками и гибридными угрозами, а также дезинформацией;
поддержка в разминировании территорий;
помощь в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз;
содействие Украине в контроле за оружием и противодействие его незаконному обороту;
обеспечение ядерной безопасности;
обмен разведывательными данными и спутниковыми снимками.
В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему осуществляться через Европейский фонд мира, который финансируют за счет взносов стран — членов ЕС.
Послы стран Евросоюза обсудят проект документа на этой неделе, а лидеры блока — в декабре, отмечает Bloomberg. Концепцию также станут использовать при консультациях с Украиной и странами „Большой семерки“ (G7).
„Большая семерка“ в июле приняла совместную декларацию, в которой каждая из стран поручилась взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности Украины, напоминает „Медуза“. Страны G7 пообещали помогать в снабжении и обучении ВСУ, оказывать финансовую, техническую и политическую поддержку Киеву. При этом действия государств-гарантов в случае новой российской военной агрессии сформулированы размыто — и сводятся к консультациям о необходимых мерах поддержки.
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