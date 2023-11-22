Правда ли, что существует профессия обнимателя панд?

Информация об этой работе мечты циркулирует в интернете уже не первый год. Самое первое упоминание похожей вакансии, которое „Проверено“ удалось найти, было размещено в 2014 году на сайте издания China Daily. Детали — зарплата, требования к соискателю, другие условия — полностью совпадают, однако речь в статье идёт о поиске смотрителя в Китай ский центр защиты и исследования гигантских панд в Яане. О должности обнимателя и вообще о необходимости обниматься с пандами речи не идёт, наниматели описывают обязанности так: „У вашей работы только одна миссия: провести 365 дней с пандами и разделить их радости и горести“.

На момент написания разбора „Проверено“ не удалось обнаружить на официальных сайтах Китайского центра защиты и исследования гигантских панд или его филиалов (к которым относится и центр в Яане) открытых вакансий — ни обнимателя панд, ни смотрителя, ни каких-либо других. Более того, никакой информации и об уже работающих обнимателях панд на сайтах центра, его филиалов или других организаций, занимающихся пандами, найти не удалось. Хотя, например, Исследовательская база по разведению больших панд в Чэнду рассказывает в Сети о каждом своём смотрителе, как и о членах исследовательской команды центра. Несмотря на то что на страницах одних сотрудников действительно выложены милые фотографии в обнимку с маленькими пандами, по другим снимкам можно понять, что в обязанности такого работника входит ещё и кормление (а панды в день съедают от 11 до 38 кг бамбука!), уборка, выхаживание новорождённых панд и многое другое. Хуан Шуньцзе из базы в Чэнду, работающий с молодыми пандами, в интервью изданию Time рассказывает, что считает одним из главных плюсов своей работы возможность постоянно обниматься с этими животными, но упоминает и множество других обязанностей, далеко не всегда таких лёгких и приятных. В марте 2023 года сотрудники зоопарка в Гуанчжоу жаловались, что найти персонал весьма непросто, так как „быть смотрителем панд сложнее, чем думает большинство людей, и эта работа включает в себя гораздо больше, чем просто кормить и играть с пандами“.