Правда ли, что существует профессия обнимателя панд?
В интернете популярна информация о необычной вакансии — якобы в Китае ищут человека, чьей главной обязанностью будет обниматься с пандами. Мы решили проверить, так ли это.
О том, что в Китае ищут сотрудников, чьи обязанности будут заключаться в обнимании панд, пишут СМИ, информационные и развлекательные порталы. Информацией о необычной вакансии делятся пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook*, Instagram*, „Одноклассники“, Telegram) и блог-платформ („Дзен“, LiveJournal). В некоторых источниках уточняются и другие условия такой работы: якобы размер зарплаты, предлагаемой такому специалисту, — $32 000, а минимальный возраст претендента — 22 года. Кроме того, соискатель должен уметь фотографировать и обладать базовыми знаниями о пандах. Работодатель также якобы обещает обеспечить работника жильём и питанием.
Информация об этой работе мечты циркулирует в интернете уже не первый год. Самое первое упоминание похожей вакансии, которое „Проверено“ удалось найти, было размещено в 2014 году на сайте издания China Daily. Детали — зарплата, требования к соискателю, другие условия — полностью совпадают, однако речь в статье идёт о поиске смотрителя в Китайский центр защиты и исследования гигантских панд в Яане. О должности обнимателя и вообще о необходимости обниматься с пандами речи не идёт, наниматели описывают обязанности так: „У вашей работы только одна миссия: провести 365 дней с пандами и разделить их радости и горести“.
На момент написания разбора „Проверено“ не удалось обнаружить на официальных сайтах Китайского центра защиты и исследования гигантских панд или его филиалов (к которым относится и центр в Яане) открытых вакансий — ни обнимателя панд, ни смотрителя, ни каких-либо других. Более того, никакой информации и об уже работающих обнимателях панд на сайтах центра, его филиалов или других организаций, занимающихся пандами, найти не удалось. Хотя, например, Исследовательская база по разведению больших панд в Чэнду рассказывает в Сети о каждом своём смотрителе, как и о членах исследовательской команды центра. Несмотря на то что на страницах одних сотрудников действительно выложены милые фотографии в обнимку с маленькими пандами, по другим снимкам можно понять, что в обязанности такого работника входит ещё и кормление (а панды в день съедают от 11 до 38 кг бамбука!), уборка, выхаживание новорождённых панд и многое другое. Хуан Шуньцзе из базы в Чэнду, работающий с молодыми пандами, в интервью изданию Time рассказывает, что считает одним из главных плюсов своей работы возможность постоянно обниматься с этими животными, но упоминает и множество других обязанностей, далеко не всегда таких лёгких и приятных. В марте 2023 года сотрудники зоопарка в Гуанчжоу жаловались, что найти персонал весьма непросто, так как „быть смотрителем панд сложнее, чем думает большинство людей, и эта работа включает в себя гораздо больше, чем просто кормить и играть с пандами“.
Когда в 2019 году Китай передал двух больших панд Московскому зоопарку, СМИ спрашивали у его директора Светланы Акуловой, планируют ли они нанять специального обнимателя, на что она отвечала: „Такой профессии нет, это шутка, панд обнимать нельзя, это дикие животные с большими когтями и зубами“. С ней согласен и смотритель базы разведения панд в Чэнду Ян Куйсинь, который утверждает, что дружелюбие панд — это расхожее заблуждение. На самом же деле людям запрещено контактировать с пандами старше двух лет, так как после этого возраста они становятся свирепыми. Также специалисты отмечают, что милые фото, где панды цепляются за ноги смотрителей и обнимают их, в действительности иллюстрируют потенциально травмоопасную для сотрудников ситуацию, так как панды могут сильно укусить. Упоминал о полученных царапинах и укусах и любитель обниматься с молодыми пандами Хуан Шуньцзе из центра в Чэнду.
В интернете популярны видео, где смотрители центров разведения панд переодеваются в костюмы чёрно-белых медведей и играют со своими подопечными, в том числе и обнимая их. Это делается для того, чтобы панды отвыкли взаимодействовать с человеком и их можно было выпустить в дикую природу к другим пандам. Однако и тут роль сотрудников вовсе не сводится к обнимашкам: помимо общения, они учат животных выбирать место обитания, добывать пищу и защищаться от врагов.
Интересно, что если ввести поисковый запрос „обниматель панд“ на китайском языке, то большая часть результатов будет вовсе не о работе с милыми животными, а о политике — так на Западе принято называть сторонников сближения с Китаем, поддерживающих линию Коммунистической партии этой страны. При этом, если бы профессия обнимателя панд в прямом смысле этих слов действительно существовала и была сколько-нибудь распространённой, логично предположить, что именно на китайском языке о ней и должны были бы писать чаще всего. Ведь почти все панды мира, даже рождённые за границей, принадлежат именно Китаю, там содержится самое большое количество этих животных. Другие страны получают их „в аренду“ в качестве дипломатических жестов доброй воли в количестве всего одной-двух особей. Существует даже отдельный термин — „панда-дипломатия“.
Так как центры по разведению панд в Китае существуют в том числе и на пожертвования, привлечение внимания к этим животным весьма важно, и милые фото и видео с добродушными пандами, обнимающими сотрудников зоопарков, хорошо справляются с этой задачей. Кроме того, они вдохновляли туристов на покупку услуги, ранее существовавшей в китайских питомниках: за 2000 юаней (около 25 000 руб. на момент написания разбора) можно было подержать панду на руках и обняться с ней. Однако с 2018 года такой возможности больше нет — услугу по обниманию панд отменили в целях защиты животных.
Таким образом, несмотря на то что в интернете можно встретить множество милых фотографий обнимающих панд сотрудников зоопарков и заповедников, отдельной профессии обнимателя этих животных не существует. Во-первых, относительно безопасно обниматься можно только с детёнышами панд, взрослые особи могут быть агрессивны. Во-вторых, на снимках обычно изображены смотрители центров разведения, в чьи обязанности, помимо обнимашек для фото, входит ещё очень много других дел: от кормления и уборки до выхаживания новорождённых и обустройства вольеров. Специалисты отмечают, что дело это вовсе не лёгкое, далёкое от описания работы мечты, разошедшегося в Сети. При этом в публикации 2014 года, которая, судя по всему, стала первоисточником подобных постов, не говорилось ни слова об обязанности обниматься с пандами. Так что называть смотрителя центров разведения или зоопарков обнимателем панд можно только в той мере, в какой воспитателей в детском саду или нянь можно назвать обнимателями детей. Они могут это делать, но это далеко не единственная и не основная их функция.
Итог: Большей частью неправда