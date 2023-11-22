Другие виды
22.11.2023, 15:29

Ситуация накаляется. Лехис отказалась фехтовать за сборную в Ванкувере

 
Отношения Катрины Лехис и Николая Новоселова с Кайдо Кааберма все хуже...
Отношения Катрины Лехис и Николая Новоселова с Кайдо Кааберма все хуже...
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Двукратный призер Олимпийских игр Катрина Лехис отказалась от возможности оказаться в составе женской сборной Эстонии на этапе КМ в Ванкувере.

Канадский этап КМ по шпаге пройдет с 7 по 10 декабря. По правилам, в женскую сборную Эстонии по местному рейтингу проходят две лучшие спортсменки, еще двух спортсменок отбирает главный тренер Кайдо Кааберма. Двумя лучшими фехтовальщицами в эстонском рейтинге на данный момент являются Нелли Дифферт и Катрина Лехис.

Однако Лехис отказалась от возможности выступать в женской команде. В Канаде она будет соревноваться только в личном зачете.

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