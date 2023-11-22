22.11.2023, 15:29
Ситуация накаляется. Лехис отказалась фехтовать за сборную в Ванкувере
ФОТО: | Delfi Meedia
Двукратный призер Олимпийских игр Катрина Лехис отказалась от возможности оказаться в составе женской сборной Эстонии на этапе КМ в Ванкувере.
Канадский этап КМ по шпаге пройдет с 7 по 10 декабря. По правилам, в женскую сборную Эстонии по местному рейтингу проходят две лучшие спортсменки, еще двух спортсменок отбирает главный тренер Кайдо Кааберма. Двумя лучшими фехтовальщицами в эстонском рейтинге на данный момент являются Нелли Дифферт и Катрина Лехис.