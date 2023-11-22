Ситуация накаляется. Лехис отказалась фехтовать за сборную в Ванкувере

Канадский этап КМ по шпаге пройдет с 7 по 10 декабря. По правилам, в женскую сборную Эстонии по местному рейтингу проходят две лучшие спортсменки, еще двух спортсменок отбирает главный тренер Кайдо Кааберма. Двумя лучшими фехтовальщицами в эстонском рейтинге на данный момент являются Нелли Дифферт и Катрина Лехис.