МНЕНИЕ | Строитель дорог Иван — самый влиятельный человек 2023 года

„Все перекопали, дороги закрыли, пробки, не пройти, не проехать“, - признайтесь, каждый житель Таллинна говорил подобное этим летом. Ежедневная рутина изменилась у всех. Автомобили направили в объезд. Остановки перенесли. Тротуары закрыли. Лабиринты из знаков и покрытий заставляли продумывать маршрут на три шага вперед.

Это ли не главное, что с нами произошло за 2023 год? Что еще одновременно и так существенно повлияло на владельцев кафе, курьеров, велосипедистов, таксистов, водителей автобусов, пешеходов, автомобилистов, предпринимателей, политиков?

Бытовые проблемы всегда воспринимаются ближе, чем общемировые. Отключение воды на несколько часов заставляет нервничать больше, чем проблемы глобального потепления. Перенос автобусной остановки усложняет жизнь значительней, чем обструкция в Рийгикогу.

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К тому же глупо было не использована возможность переделать главную дорогу столицы - Нарвское шоссе. Советская планировка осталась, как и узкие тротуары, пробки и отсутствие кафе со столами на улице. То есть в ближайшем будущем транспортный коллапс повторится.

И если летом мы плевались из-за закрытых дорог, то теперь из-за их открытия. Организация движения изменилась практически везде, теперь тут нельзя поворачивать, там нет полосы, здесь добавили светофор. Теперь на нас влияют уже отремонтированные дороги. Ведь автомобилисты продолжать критиковать открытие велодорожек в ущерб автомобильным. А велосипедисты все равно будут негодовать, сравнивая Таллинн с Берлином. Еще и маршруты автобусов изменили! Лишь номер „5“ удалось отстоять путем протестов. А ведь хотели как лучше!

Сложно представить, если бы ремонт начался летом 2022, перед парламентскими выборами. Рейтинг центристов был бы ниже бордюра на улице Пронкси. Ремонт в центре, как рост налогов, вроде необходим, но продать людям это очень сложно.