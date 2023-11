Убийство Кеннеди: как политическая трагедия стала матерью американской конспирологии

В его доказательной базе было слишком много натяжек, что не понравилось суду. Однако сам факт того, что конспирологическая версия убийства Кеннеди достигла зала суда, вывело альтернативные интерпретации причин убийства Кеннеди на новый уровень. Книга, написанная Гаррисоном, под названием „Преследуя убийц“ (On the Trail of the Assassins), и легла в основу фильма.