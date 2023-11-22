Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и освобождении части заложников

Кроме того, соглашение предполагает четырехдневное прекращение огня и гарантии доставки гуманитарной помощи и топлива в Газу. В заявлении канцелярии Нетаниягу отмечается, что режим прекращения огня может быть продлен — за еще 10 освобожденных заложников добавится один день перемирия.

Власти Катара, участвовавшие в переговорах в качестве посредника, заявили , что соглашение предусматривает освобождение 50 заложников, взятых в плен боевиками ХАМАС 7 октября в обмен на освобождение палестинских женщин и детей из тюрем Израиля. Число освобожденных, по данным МИД Катара, может быть увеличено „на более поздних этапах реализации сделки“. О времени начала перемирия будет объявлено в течение суток.

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