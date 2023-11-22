О деньгах. Просто!
22.11.2023, 18:58

ПОДКАСТ | Что такое облигация и в чем ее отличие от акции?

 
Алина Йохансон
Юлия Каминскии
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В этом выпуске мы продолжаем разбираться в акциях, разберем что такое и для каких целей придуманы любимые инвесторами дивиденды. Поговорим также о слове „ай-пи-о“, которое часто используется в инвестиционной терминологии и обязательно освещается в СМИ, в связи с выходом компании на биржу. А во второй части выпуска мы знакомим слушателей со второй важной и известной ценной бумагой - облигацией.

Тайм-коды:

  • 01:22 Что такое дивиденды?

  • 03:20 Разбираемся в понятии „ИПО“ или „ай-пи-о“

  • 05:45 Рыночная цена акции

  • 06:10 Почему цена акции растет или падает

  • 09:35 Как я могу приобрести акцию?

  • 10:23 Что такое облигация?

  • 11:11 Зачем компании выпускать облигации?

  • 12:15 Сколько стоят акции и облигации

  • 16:39 Что лучше акции или облигации?

  • 18:30 Какому инвестору подойдет облигация?

  • 20:20 Подводим итоги выпуска

Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах. Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Данный выпуск не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности. Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в них, а также не являются рекламой платформ или иных финансовых учреждений. Инвестирование сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Авторы материала не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Подкаст „О деньгах. Просто!“ Юлия Каминскии и Алина Йохансон
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