The Moscow Times: в день мятежа Пригожин планировал выступить в Госдуме с шокирующей речью

По информации издания, Пригожин должен был выступить вечером 23 июня в малом зале заседаний Госдумы на круглом столе, организованном партией „Справедливая Россия“, которая в тот момент симпатизировала ЧВК Вагнера.

В рамках выступления Пригожин намеревался „озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов“, рассказал его знакомый. В окружении Пригожина даже якобы рассчитывали, что главу ЧВК может сопровождать Сергей Суровикин — на тот момент главнокомандующий ВКС России.

„Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину“, — заявил журналистам источник, близкий к руководству Госдумы.

К лету 2023 года Пригожин из-за публичного конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым потерял прямой доступ к Владимиру Путину. „Даже в те кабинеты, куда он раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан“, — цитирует издание чиновника российского правительства.

По мнению источника The Moscow Times, близкого к руководству „Единой России“, Пригожин решил, что выступление в Госдуме поможет ему вернуть расположение президента РФ.

Весной глава ЧВК Вагнера просил спикера Думы Вячеслава Володина разрешить ему выступить в парламенте, но получил отказ. Тогда Пригожин начал готовить выступление вместе со своими сторонниками из „Справедливой России“ втайне от руководства партии и Думы.

Планировалось, что на круглый стол придут сотрудники медиахолдинга „Патриот“ Пригожина. Однако 22 июня, за день до запланированного выступления, глава ЧВК Вагнера без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии, рассказали собеседники The Moscow Times.