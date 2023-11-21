The Moscow Times: в день мятежа Пригожин планировал выступить в Госдуме с шокирующей речью
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин накануне мятежа планировал выступить в Госдуме с критикой высшего военного руководства РФ, чтобы привлечь внимание и вернуть расположение Владимира Путина. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на анонимные источники в Госдуме, руководстве „Справедливой России“, а также на человека, знакомого с планами Пригожина.
По информации издания, Пригожин должен был выступить вечером 23 июня в малом зале заседаний Госдумы на круглом столе, организованном партией „Справедливая Россия“, которая в тот момент симпатизировала ЧВК Вагнера.
В рамках выступления Пригожин намеревался „озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов“, рассказал его знакомый. В окружении Пригожина даже якобы рассчитывали, что главу ЧВК может сопровождать Сергей Суровикин — на тот момент главнокомандующий ВКС России.
„Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину“, — заявил журналистам источник, близкий к руководству Госдумы.
К лету 2023 года Пригожин из-за публичного конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым потерял прямой доступ к Владимиру Путину. „Даже в те кабинеты, куда он раньше буквально мог открыть дверь ногой, вход ему был заказан“, — цитирует издание чиновника российского правительства.
По мнению источника The Moscow Times, близкого к руководству „Единой России“, Пригожин решил, что выступление в Госдуме поможет ему вернуть расположение президента РФ.
Весной глава ЧВК Вагнера просил спикера Думы Вячеслава Володина разрешить ему выступить в парламенте, но получил отказ. Тогда Пригожин начал готовить выступление вместе со своими сторонниками из „Справедливой России“ втайне от руководства партии и Думы.
Планировалось, что на круглый стол придут сотрудники медиахолдинга „Патриот“ Пригожина. Однако 22 июня, за день до запланированного выступления, глава ЧВК Вагнера без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии, рассказали собеседники The Moscow Times.
Как напоминает „Медуза“, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня, после чего его наемники без сопротивления вошли в Ростов-на-Дону. Часть наемников направилась „маршем справедливости“ по федеральной трассе в сторону Москвы, по пути уничтожив несколько самолетов и вертолетов Минобороны РФ. На следующий день было объявлено о прекращении мятежа и возвращении вагнеровцев в места дислокации. В Кремле заявляли, что уголовное дело против Пригожина закроют, а сам он „уйдет“ в Беларусь. 23 августа Пригожин вместе с руководством ЧВК Вагнера погиб в авиакатастрофе в Тверской области.