ФОТО | В Нарве установили главную городскую елку

По результатам тендера, проведенного Нарвской городской управой, договор заключили с фирмой Andruse Hulgikaubanduse OÜ, которая предложила на выбор несколько вариантов хвойных деревьев. Самые красивые из всех предложенных оказались в Viivikonna. Общая стоимость договора составила 28800 евро (с налогом с оборота).

Украшение елки на Петровской площади останется таким же, как и в прошлом году, то есть выдержанным в теплых тонах. Для ели на Ратушной площади были закуплены новые шары и гирлянды. По словам старшего специалиста по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Риммы Алексеевой, все новогодние украшения экономичны по энергопотреблению, так как используются экономичные LED-лампы.

„В парке EV100 в этом году установка елки не предусмотрена, но появится новогодняя инсталляция. В основном городские улицы будут украшены так же, как и в прошлом году. В планах дополнить украшения на проспекте Кангеласте, установить новые световые инсталляции на новом турбо-кольце Кересе, а также установить две рождественские светящиеся фигуры в виде оленей на улице Линнусе около Пляжного здания. Подготовка к работам по включению новогодних украшений уже началась“, - добавила Римма Алексеева.

Впервые огни рождественской ёлки зажгутся на Петровской площади в воскресенье, 3 декабря в 16:00. Творческие коллективы города создадут настроение на церемонии зажжения первого символа приближающегося Рождества, - свечи Адвента.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.