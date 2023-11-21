Правдива ли история о разговоре Даниила Гранина с немкой возле концлагеря Бухенвальд?

В 1957 году Бухенвальд посетил молодой советский писатель Даниил Гранин. Поездка не нашла отражения в его известных работах (например, в пятитомном собрании сочинений концлагерь не упоминается). Однако в одном из номеров „Литературной газеты“ за тот же год вышла объёмная статья писателя под названием „ Чаша Бухенвальда “. В ней Гранин подробно рассказывает о своих впечатлениях от Бухенвальда и соседнего Веймара, об ужасах, свидетельства которых предстали перед ним. Однако в тексте нет никакого упоминания „смотревшей не в ту сторону“ немки, как и вообще описания разговоров на эту тему с местными жителями.

Бухенвальд — один из крупнейших концлагерей нацистской Германии, располагавшийся рядом с городом Веймар в Тюрингии. Хотя официально Бухенвальд не имел статуса лагеря смерти, уже с лета 1937 года там уничтожали людей. До апреля 1945 года в лагере погибли около 56 000 человек, включая жертв недоедания и опытов над людьми. В первые три года человеческие останки сжигались в крематории Веймара , а после 1940 года у концлагеря появился свой крематорий. После падения Третьего рейха территория комплекса использовалась советскими войсками в качестве спецлагеря для интернированных, а в 1948 году его включили в систему ГУЛАГ.

Согласно широко разошедшемуся тексту, писатель Даниил Гранин рассказывал, как ездил с делегацией писателей в Бухенвальд . Лагерь расположен очень близко к городу Веймар, и Гранин понял, что горожане прекрасно видели дымящиеся трубы крематориев. Он захотел пить и, пока ему в киоске наливали воду, спросил у продавщицы, как она себя чувствовала во время войны. „Ах, что вы! — ответила она, — Мы же ничего не знали!“. Тогда он уточнил: „Но ведь вы видели дымящиеся трубы!“ Продавщица возразила: „Нет. Не видели. Мы смотрели в другую сторону“. Далее Гранин будто бы с горечью пишет, что для того, чтобы смотреть в другую сторону, нужно знать, куда смотреть не следует.Об этом случае пишут актриса и телеведущая Мария Шукшина , художница Катя Марголис , а также многочисленные пользователи соцсетей. В частности, в Facebook можно встретить публикации с 708 , 644 , 448 и 416 репостами на момент написания этого разбора.

„Проверено“ не нашло следов этой истории и в других авторитетных источниках, связанных с Граниным: книгах, периодических изданиях и стенограммах выступлений. Старейшее упоминание этого случая в Сети (включая архив „Google Книги“) приходится лишь на 2008 год, когда его упомянула ЖЖ-пользовательница leon-orr (Жанна Свет). В комментарии к своему посту она рассказывает историю своими словами, и именно в этой форме рассказ далее распространялся по интернету. Так, в 2014 году комментарий leon-orr был почти полностью процитирован уже в основном посте другой пользовательницы. Новый виток популярности истории пришёлся на весну 2022 года.

Здесь нужно отдельно выделить один из поздних сетевых вариантов истории о Гранине, несколько отличающийся от других. В нём Гранин не слышит ответа „Мы смотрели в другую сторону“, однако мысленно предсказывает его и мечтает о пыжиковой шапке, которую ему дадут в Союзе писателей за заметку. Однако немецкая продавщица неожиданно задаёт встречный вопрос: „А куда обычно смотрите вы, когда плаваете по Беломорканалу? Чтобы не видеть по обеим сторонам могилы заключённых ГУЛАГа?“ И самоирония Гранина, и упоминание советского лагеря, и использование в тексте слова „капслок“ не вяжутся с реалиями 1950-х годов и цензурой. И действительно, такое переосмысление истории о писателе принадлежит перу его коллеги Игоря Поночевного. Публикация появилась в июле 2022 года в Facebook-аккаунте автора и вызвала широкий резонанс. В комментариях автор сам признавал, что его текст — ирония над расхожей историей (которую на тот момент уже успела раскрутить, в частности, Мария Шукшина).