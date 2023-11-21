Если вы уехали в Россию, а границу в Нарве закрыли, как попасть в Эстонию обратно?

Начальник пограничной службы Вейко Коммусаар сказал сегодня RusDelfi, что закрытие пунктов пересечения границы – это одна из частей плана по предотвращению незаконного перехода через границу. „Мы установили на пунктах пропуска режущую проволоку и бетонные заграждения, чтобы в случае необходимости можно было их немедленно использовать, на учениях мы отрабатываем реакцию на негативные происшествия, подобные тем, что были на белорусской границе, у нас есть планы, как действовать в случае незаконного проникновения“, – комментирует Вейко Коммусаар.

Он уточняет, что решение о закрытии того или иного пункта пропуска через границу зависит от конкретной ситуации, в том числе от поведения России, которое может меняться. „Поэтому и наше решение может быть быстрым и может быстро измениться“, – добавляет начальник пограничной службы.

Для возвращения в Европу человеку, отправившемуся в Россию, придется воспользоваться другим, значительно более удаленным пунктом пересечения границы.

Коммусаар особенно отмечает, что сейчас не лучшее время для посещения России, и он советует воздержаться от поездок туда. „Возможно, мы не сможем заранее проинформировать людей о закрытии того или иного пункта пересечения границы, поэтому для возвращения в Европу человеку, отправившемуся в Россию, придется воспользоваться другим, значительно более удаленным пунктом пересечения границы“, – поясняет ситуацию Коммусаар.

Пограничники внимательно следят за тем, что происходит на границе. Они должны быть убеждены, что в Эстонию въезжают только те люди, которые имеют на это право.

По словам Коммусаара, с четверга прошлой недели российские пограничники пропустили через КПП в общей сложности 30 человек в группах, которые не имели оснований для въезда в Эстонию и были отправлены эстонскими пограничниками обратно в Россию. В понедельник в Эстонию пытались въехать 11 человек, в том числе десять сирийцев и один египтянин. В прошлый четверг в Эстонию пытались въехать 19 человек, в том числе 12 сомалийцев и семь сирийцев.