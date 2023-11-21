Если вы уехали в Россию, а границу в Нарве закрыли, как попасть в Эстонию обратно?(26)
Мигранты активно пробуют пересечь границу Евросоюза через нарвский погранпункт. Например, вчера, в понедельник, 11 человек без оснований для въезда в Эстонию, пытались перейти границу. Видео об этом с сегодняшнего утра активно распространялось в некоторых российских медиа. Эстония допускает, что при усилении натиска незаконных мигрантов, граница в Нарве может быть закрыта.
Начальник пограничной службы Вейко Коммусаар сказал сегодня RusDelfi, что закрытие пунктов пересечения границы – это одна из частей плана по предотвращению незаконного перехода через границу. „Мы установили на пунктах пропуска режущую проволоку и бетонные заграждения, чтобы в случае необходимости можно было их немедленно использовать, на учениях мы отрабатываем реакцию на негативные происшествия, подобные тем, что были на белорусской границе, у нас есть планы, как действовать в случае незаконного проникновения“, – комментирует Вейко Коммусаар.
Он уточняет, что решение о закрытии того или иного пункта пропуска через границу зависит от конкретной ситуации, в том числе от поведения России, которое может меняться. „Поэтому и наше решение может быть быстрым и может быстро измениться“, – добавляет начальник пограничной службы.
Для возвращения в Европу человеку, отправившемуся в Россию, придется воспользоваться другим, значительно более удаленным пунктом пересечения границы.
Коммусаар особенно отмечает, что сейчас не лучшее время для посещения России, и он советует воздержаться от поездок туда. „Возможно, мы не сможем заранее проинформировать людей о закрытии того или иного пункта пересечения границы, поэтому для возвращения в Европу человеку, отправившемуся в Россию, придется воспользоваться другим, значительно более удаленным пунктом пересечения границы“, – поясняет ситуацию Коммусаар.
Пограничники внимательно следят за тем, что происходит на границе. Они должны быть убеждены, что в Эстонию въезжают только те люди, которые имеют на это право.
По словам Коммусаара, с четверга прошлой недели российские пограничники пропустили через КПП в общей сложности 30 человек в группах, которые не имели оснований для въезда в Эстонию и были отправлены эстонскими пограничниками обратно в Россию. В понедельник в Эстонию пытались въехать 11 человек, в том числе десять сирийцев и один египтянин. В прошлый четверг в Эстонию пытались въехать 19 человек, в том числе 12 сомалийцев и семь сирийцев.
По словам погранслужбы Эстонии, миграционное давление на финских границах также остается в эти дни сильным. Эстонские пограничники постоянно обменивается информацией с финскими соседями, следят за событиями там. Они усилили контроль и готовы при необходимости увеличить численность своих сил в зоне между пунктами пересечения границы.
В начале видеоролика, который мы использовали, есть кадры, снятые на границе Нарвы, когда 11 человек пытаются въехать в Эстонию, не имея на это оснований. Пограничники преграждают им путь. По мнению погранслужбы Эстонии, с большой вероятностью можно предположить, что видео было сделано российской стороной. Затем в видео мигранты на плохом английском языке зачитывают обращение к Эстонии – просьбу впустить их в страну и дать международную защиту. По данным наших пограничников, ни один из мигрантов не просил убежища, когда стоял на мосту. Остается вопросом, почему Россия самостоятельно не депортируют людей, незаконно находящихся на ее территории. Очевидно, что раньше она это делала.
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