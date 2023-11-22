МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: катастрофа „двухсотых“ и успехи Рейнсалу - два полюса одной проблемы

Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Эта фраза из мультфильма „Приключения капитана Врунгеля“ очень актуальна в ситуации с Eesti 200. В мультфильме яхту сначала назвали „Победа“, но потеряли сразу две буквы, и она стала называться „Беда“.

В начале название производило впечатление бесконечной устремленности партии в будущее, но на практике будто из названия выпали пара букв и получилось нечто далекое от красивого замысла. С какими-то далекими от реальности целями новообразованная партия использовала название, создающее ощущение, что происходящее в нынешней жизни избирателей и самих политиков их мало волнует. Приоритет – очень далекое будущее.