22.11.2023, 16:45
МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: катастрофа „двухсотых“ и успехи Рейнсалу - два полюса одной проблемы
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События вокруг Eesti 200 развиваются стремительно - от печальных рейтингов до отставки лидера с его последующим переходом в другую партию не прошло и двух недель. Такая легкомысленность партии, набравшей 14 мандатов на недавних выборах, на фоне стремительного повышения рейтинга Isamaa, аутсайдера парламентских выборов c восьмью мандатами, не может не вызывать вопросов.