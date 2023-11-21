ВИДЕО | Клуб „Кейла“ одержал первую победу в Европейской Баскетбольной Лиге

Первую половину матча, начавшегося с равной игры, „Валмиера“ выиграла - 53:52, но в конце третьей четверти клуб „Кейла“ выигрывал со счетом 76:67. В последней четверти „Кейла“ на какое-то время даже выигрывал с преимуществом в 13 очков, но за 30 секунд до конца „Валмиера“ набрала четыре очка. Это также был последний удачный бросок хозяев, и „Кейла“ выиграл со счетом 97:91.