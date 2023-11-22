Мнение
22.11.2023, 12:00

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Россия пошла на аборт

 
Сергей Ковальченко
журналист
Российские мобилизованный прощается с ребенком
Российские мобилизованный прощается с ребенком
ФОТО: Евгений Одиноков | РИА Новости

Действия властей все больше похожи на спланированную кампанию. Политологи начали говорить о том, что запрет на аборты является частью избирательной кампании Владимира Путина, в части борьбы за традиционные ценности.

В России нарастает кампания по ограничению абортов. Один за другим, регионы принимают законы об ответственности за склонение к прерыванию беременности и запрещают проводить эту медицинскую процедуру в частных клиниках. Фронтменом кампании выступает патриарх Кирилл и консервативная часть окружения Владимира Путина. При этом, Кремль не хочет вводить запрет на федеральном уровне, так как эта мера не популярна в обществе, то там боятся снижения собственных рейтингов и предпочитают делать очередную гадость руками регионов.

Клерикальное наступление на права женщин прервать беременность началось с Белгородской области. В 2018 году в сети появились скрины медицинских листков для аборта. В них, помимо подписи врача, требовалась виза священника. Оказалось, что в регионе действует некая комиссия по деторождению, а женщины, желающие сделать аборт должны в обязательном порядке побеседовать с духовником и только после этого к своей работе мог приступить врач.

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