22.11.2023, 12:00
МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Россия пошла на аборт
ФОТО: | РИА Новости
Действия властей все больше похожи на спланированную кампанию. Политологи начали говорить о том, что запрет на аборты является частью избирательной кампании Владимира Путина, в части борьбы за традиционные ценности.
В России нарастает кампания по ограничению абортов. Один за другим, регионы принимают законы об ответственности за склонение к прерыванию беременности и запрещают проводить эту медицинскую процедуру в частных клиниках. Фронтменом кампании выступает патриарх Кирилл и консервативная часть окружения Владимира Путина. При этом, Кремль не хочет вводить запрет на федеральном уровне, так как эта мера не популярна в обществе, то там боятся снижения собственных рейтингов и предпочитают делать очередную гадость руками регионов.