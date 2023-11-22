МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Россия пошла на аборт

В России нарастает кампания по ограничению абортов. Один за другим, регионы принимают законы об ответственности за склонение к прерыванию беременности и запрещают проводить эту медицинскую процедуру в частных клиниках. Фронтменом кампании выступает патриарх Кирилл и консервативная часть окружения Владимира Путина. При этом, Кремль не хочет вводить запрет на федеральном уровне, так как эта мера не популярна в обществе, то там боятся снижения собственных рейтингов и предпочитают делать очередную гадость руками регионов.