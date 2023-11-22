МНЕНИЕ | Кылварт: нельзя отказываться от сланца

Оценка, данная Госконтролем энергетической политике страны, вряд ли для кого-то стала неожиданностью. У Эстонии нет долгосрочной стратегии в области энергетики. Сменявшие друг друга правительства прятали голову в песок, игнорируя имеющиеся проблемы. Единственным позитивным примером за последние годы стало решение второго правительства Юри Ратаса обеспечить резервные мощности в объеме 1000 мегаватт за счет блоков сланцевых электростанций. Время, однако, показало, что этих мощностей требуется значительно больше.Базовая проблема энергетической политики –невежество как чиновников министерств, так и политиков. Легко разбрасываться лозунгами и надеяться, что рынок каким-то образом покроет все потребности. Но никаких инвестиций и развития от энергетического сектора не последует, если государственный сектор не сформирует чётких планов в виде конкретных заказов. Пока же нет и намёка на стабильное видение, не говоря уже о том, что „правила игры“, то есть правовое регулирование и основы финансирования могут измениться в любой момент и без переговоров с сектором.