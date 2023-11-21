Навальный провел анкетирование о выборах в 2024 году. Большинство опрошенных не знают, что делать, и согласны на единого кандидата от оппозиции

Анкетирование проходило с 17 октября среди российских политиков, журналистов и общественных деятелей (в их опросе участвовали журналисты „Медузы“ и „Дождя“). Также любой мог заполнить анкету на сайте „10 вопросов Навального“. Результаты основаны на ответах из 54 130 анкет.

Большинство участников (свыше 30 тысяч) сообщили, что у них нет четкой стратегии поведения во время выборов, чуть менее 10 тысяч опрошенных сказали, что у них такая стратегия есть.

Больше половины опрошенных (примерно 30 тысяч) сообщили, что готовы бойкотировать выборы. Подавляющее большинство (свыше 45 тысяч) заявило, что допускает стратегию „За любого кандидата против Путина“. Еще больше (почти 50 тысяч) считают, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю агитацию на него.

Из восьми человек, предложенных Навальным в качестве возможных „единых кандидатов“, больше всего голосов получили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и основатель „Яблока“ Григорий Явлинский.

„Очень поучительно вышло. Были бесконечные обсуждения про ругающуюся оппозицию, а когда все ответили на вопросы о предмете спора, выяснилось, что его нет. Подавляющее большинство как лидеров общественного мнения, так и просто граждан, не занимают какой-то тоталитарной позиции. В зависимости от ситуации они не исключают ни бойкота выборов, ни голосования „за любого против“, ни поддержки единого кандидата“, — прокомментировал результаты опроса Навальный.

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